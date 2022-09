Toutes les planètes tournent autour du Soleil (oui, Pluton aussi, mais ce n’est pas une planète). Mais laquelle est la plus rapide à faire un tour sur son orbite ?

Parmi les nombreuses petites fonctions utiles arrivées avec iOS 16 sur les iPhone, l’écran de verrouillage n’est pas passé inaperçu. Vous pouvez y faire apparaître le système solaire, avec la position de ses astres en temps réel. Évidemment, le mouvement des planètes qui apparaissent sur l’écran n’est pas perceptible, même si vous fixez l’image pendant quelques instants.

Dans notre système, chaque planète évolue bien à son propre rythme autour du Soleil. Mais, quelle est la plus rapide de toutes dans ce mouvement de révolution autour de l’étoile ? C’est la petite Mercure : elle boucle le plus vite une orbite autour du Soleil. Il s’avère que c’est aussi la planète la plus proche de l’étoile.

Les planètes qui tournent autour du Soleil (les objets ne sont pas à l’échelle).

Voici les vitesses de révolution des différentes planètes dans le système solaire (en kilomètres par seconde et en kilomètres par heure), et la période de révolution (soit la durée de l’année sur chacune, en jours ou années terrestres). Pluton est ajouté à la liste, même si ce n’est pas une planète, mais une planète naine.

Planète Vitesse en kilomètres par seconde Vitesse en kilomètres par heure Période de révolution Mercure Vitesse en kilomètres par seconde 47,87 km/s Vitesse en kilomètres par heure 172 332 km/h Période de révolution 87,97 jours Vénus Vitesse en kilomètres par seconde 35,02 km/s Vitesse en kilomètres par heure 126 072 km/h Période de révolution 224,7 jours Terre Vitesse en kilomètres par seconde 29,78 km/s Vitesse en kilomètres par heure 107 208 km/h Période de révolution 365,256365 jours Mars Vitesse en kilomètres par seconde 24,077 km/s Vitesse en kilomètres par heure 86 677 km/h Période de révolution 686,93 jours Jupiter Vitesse en kilomètres par seconde 13,07 km/s Vitesse en kilomètres par heure 47 052 km/h Période de révolution 11,86 ans Saturne Vitesse en kilomètres par seconde 9,69 km/s Vitesse en kilomètres par heure 34 884 km/h Période de révolution 29,42 ans Uranus Vitesse en kilomètres par seconde 6,81 km/s Vitesse en kilomètres par heure 24 516 km/h Période de révolution 83,75 ans Neptune Vitesse en kilomètres par seconde 5,43 km/s Vitesse en kilomètres par heure 19 548 km/h Période de révolution 163,72 ans Pluton Vitesse en kilomètres par seconde 4,74 km/s Vitesse en kilomètres par heure 17 064 km/h Période de révolution 247,92 ans

Plus une planète est proche du Soleil, plus elle est rapide

Le fait que les planètes soient de moins en moins rapides, plus elles sont éloignées du Soleil, n’est pas un hasard. Plus un objet est proche de l’étoile du système solaire, plus il doit aller vite pour conserver son orbite. Cette vitesse de déplacement n’est par ailleurs pas constante. Au périhélie, les astres avancent plus vite sur leur orbite : à l’aphélie, ils avancent plus lentement. Les variations sont toutefois assez négligeables, puisque les planètes du système solaire ont quasiment des orbites circulaires autour du Soleil.

Pour les comètes, en revanche, la situation est différente, car leur orbite autour du Soleil est très excentrique. On le voit avec l’exemple de la comète de Halley. En 1948, alors que la comète était à l’aphélie (bien au-delà de l’orbite de Neptune), elle évoluait à la vitesse de 0,91 km/s. En 1986, au périhélie (dans l’orbite de Vénus), la comète avait une vitesse de 54,55 km/s.