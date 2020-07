La Chine est en route vers Mars. Jeudi 23 juillet, la sonde spatiale Tianwen-1 est partie pour un voyage de plusieurs dizaines de millions de kilomètres en direction de la planète rouge. La mission est ambitieuse : il s'agit d'y déposer un atterrisseur et un rover.

Après les Émirats arabes unis, c’est au tour de la Chine de se lancer à la conquête de Mars. Ce jeudi 23 juillet 2020, une fusée Longue Marche 5 s’est envolée depuis la base de lancement de Wenchang, sur l’île de Hainan, tout au sud du pays. À son bord, une sonde spatiale, Tianwen-1 (qui signifie « Questions au ciel », en mandarin), mais aussi un atterrisseur et un astromobile.

China sends its first mission to Mars. Tianwen-1 was launched from Wenchang towards the red planet on a voyage that will last until next year. #Mars pic.twitter.com/9PmlzHCoEe

— China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020