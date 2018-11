La NASA commencera d'ici cinq ans à mettre des astronautes en orbite autour de la Lune. Et cela devrait se faire avec des partenaires industriels américains, dont l'identité doit être dévoilée le 29 novembre.

Le retour de la NASA sur la Lune avec un équipage pourrait avoir lieu plus tôt qu’on ne le pense. En poste depuis ce printemps, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a en effet lâché une petite phrase sur Twitter, ce 27 novembre 2018, qui n’est pas passée inaperçue chez les passionnés de la conquête spatiale. En effet, l’étape lunaire constitue une étape incontournable pour atteindre Mars avec un mission habitée.

BREAKING : We are announcing new Moon partnerships with American companies at 2pm ET this Thursday. The U.S. is returning to the surface of the Moon, and we’re doing it sooner than you think ! https://t.co/1vC2NC6OzI

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 27, 2018