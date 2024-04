Lecture Zen Résumer l'article

La sonde Voyager 1 est toujours opérationnelle et elle peut envoyer des données de télémétrie exploitables. Maintenant, il reste à rétablir la liaison pour récupérer des données scientifiques. La Nasa est sur la bonne voie.

Ce sont des informations qui ont traversé 24 milliards de kilomètres, mais elles sont porteuses de très bonnes nouvelles. La sonde Voyager 1, malgré ses 47 ans d’âge, est toujours en mesure de communiquer avec la Terre. Elle vient de transmettre des données exploitables sur son état de santé, a annoncé la Nasa le 22 avril 2024. Cela n’était pas arrivé depuis novembre 2023.

De fait, l’espoir renaît pour cet « éclaireur » qui se trouve aujourd’hui hors du système solaire. Cela faisait plusieurs mois que l’agence spatiale américaine était confrontée à un épineux problème : les données de télémétrie n’avaient plus aucun sens. Au début du mois, la Nasa avait toutefois trouvé une piste prometteuse pour résoudre le dysfonctionnement.

Schéma montrant comment Voyager 1 et 2 ont dépassé l’héliopause. // Source : NASA JPL

Résoudre la liaison scientifique avec Voyager 1

Tout n’est pas encore résolu cependant. Si la Nasa récupère désormais des données lisibles sur les systèmes techniques embarqués de Voyager 1, il reste maintenant à rétablir la connexion pour les données scientifiques. Cela pourrait prendre des semaines, selon les estimations données par le JPL, le centre de recherche de la Nasa et l’Institut de technologie de Californie.

Les opérations de maintenance sont complexifiées par l’immense distance qui sépare la planète bleue de Voyager 1. Même si un signal radio circule à la vitesse de la lumière (près de 300 000 km/s), l’onde a besoin d’un peu plus de 22 heures pour faire le voyage aller. La réponse prendra tout autant de temps. Et plus la sonde s’éloigne, plus ce délai croît.

Tous ces efforts se justifient par la position exceptionnelle dans laquelle se trouve aujourd’hui Voyager 1. C’est l’objet conçu par l’humanité qui se trouve le plus loin de la Terre, et qui évolue dans un milieu que l’on n’avait jamais pu saisir sur place : le milieu interstellaire. Il n’y en a que deux aujourd’hui qui ont pu atteindre cette région : l’autre est Voyager 2.

