Yusaku Maezawa sera le premier touriste spatial à faire le tour de la Lune dans une mission opérée par une entreprise privée. Mais avant lui, plusieurs autres personnes ont eu la chance de quitter l'atmosphère.

L’annonce a été faite le 18 septembre 2018. Dans cinq ans, SpaceX transportera son tout premier touriste spatial. Il s’agit d’un milliardaire japonais, Yusaku Maezawa, qui a déboursé un montant non divulgué pour avoir le droit de monter à bord de la prochaine fusée du constructeur aérospatial américain, la Big Falcon Rocket — une fusée dont la fabrication est en cours.

Ce sera une grande première. Il sera en effet le tout premier homme à faire un voyage autour de la Lune dont l’objectif n’est ni politique (devancer le camp adverse dans la conquête spatiale) ni scientifique (aucun programme de recherche en astronomie n’est prévu). En fait, ils seront neuf en tout car l’intéressé souhaite se faire accompagner par huit artistes venant de domaines différents.

Yusaku Maezawa n’est toutefois pas la première personne à gagner l’espace dans un cadre non-professionnel, bien qu’il inaugure probablement la série des touristes spatiaux dont le vol est supervisé entièrement par une entreprise privée. En effet, l’accès à l’espace était encore l’apanage de quelques grandes agences spatiales, à commencer par la Nasa pour les États-Unis et Roscosmos pour la Russie.

En 20 ans, sept autres braves (qui ont surtout la chance d’avoir un compte en banque bien garni, le ticket de vol se chiffrant en dizaines de millions de dollars) ont pu s’arracher à la gravité terrestre et franchir l’altitude symbolique de 100 kilomètres, qui est le seuil à partir duquel on entre en zone extra-atmosphérique. Six hommes et une femme venant (presque) des quatre coins du monde.

Dennis Tito Dennis Tito

Dennis Tito est considéré comme le premier véritable touriste spatial. Cet Américain, né le 8 août 1940, a rejoint la Station spatiale internationale à l’âge de 60 ans, le 30 avril 2001. Il y reste pendant presque huit jours, et côtoie notamment la Française Claudie Haigneré, qui en était à son second voyage spatial (le premier a eu lieu entre 1996 et 1997 à bord de la station Mir).

Pour avoir le droit de monter à bord de l’ISS, Dennis Tito a d’abord dû sortir le carnet de chèques : on estime que l’intéressé a déboursé environ 20 millions de dollars pour rejoindre la mission Soyouz TM-32. Mais il a aussi fallu suivre un rude entraînement : plus de 900 heures de formation pour ne pas faire n’importe quoi à quelque 400 kilomètres d’altitude.

Mark Shuttleworth Mark Shuttleworth

S’il est connu des geeks pour être le fondateur et patron de Canonical, la société qui sponsorise le système d’exploitation libre Ubuntu, Mark Shuttleworth a aussi une réputation au sein des passionnés d’astronomie : en effet, l’homme aujourd’hui âgé de 45 ans a été le 27 avril 2002, à l’âge de 28 ans, le deuxième touriste de l’espace. Mais surtout, il a été le premier Sud-Africain à atteindre l’espace, tout court.

Lui aussi a dû se soumettre à un entraînement très rigoureux, étalé sur sept mois, pour être au niveau et lui aussi a dû largement ouvrir son porte-monnaie pour s’offrir le précieux ticket. Pendant les presque dix jours à bord de l’ISS, Mark Shuttleworth a participé à des expériences scientifiques relatives au virus du sida et au génome. Il est revenu sur Terre le 5 mai 2002.

Gregory Olsen Gregory Olsen

Pour Gregory Olsen, un Américain né le 20 avril 1945, le vol spatial aurait pu ne jamais avoir lieu. En effet, comme il l’a raconté dans une interview deux ans après sa mission, une radiographie pulmonaire organisée en 2004 a identifié la présence d’une « petite tache sombre ». Qu’est-ce que c’était ? Nul ne le sait. Toujours est-il que même si cette marque a disparu, l’agence spatiale russe n’était plus très allante.

« Ils ont résisté pendant neuf mois », a-t-il dit alors. Finalement, Gregory Olsen a pu partir à bord de la mission Soyouz TMA-7 le 1er octobre 2005. Il restera lui aussi pendant presque dix jours dans la Station spatiale internationale, avant d’atterrir le 11 octobre de la même année. Son activité à bord a consisté à conduire des expériences en télédétection mais aussi en astronomie.

Anousheh Ansari Anousheh Ansari

Si elle n’était pas la première femme à être envoyée dans l’espace, Anousheh Ansari a néanmoins été la première touriste spatiale de l’histoire. Partie le 18 septembre 2006 avec la mission Soyouz TMA-9, elle est restée presque onze jours dans l’ISS. Autre particularité : elle est Irano-Américaine. Une controverse a d’ailleurs éclaté sur l’éventualité d’un écusson aux couleurs de l’Iran. Polémique qui s’est réglée.

Là encore, pas question de chômer : l’intéressée a participé à des travaux sur la physiologie (y compris sur elle-même), incluant les effets des radiations cosmiques, les mécanismes régissant le développement de l’atrophie musculaire chez les astronautes et la réaction de l’organisme à l’environnement spatial, afin d’optimiser les conditions de la permanence humaine dans l’espace.

Charles Simonyi Charles Simonyi

Charles Simonyi n’est peut-être que le quatrième homme à gagner l’espace en tant que touriste, et la cinquième personne en tout, mais ce n’est pas très grave : l’intéressé, qui est d’origine hongroise, a pu se distinguer autrement en devenant le premier touriste spatial à faire deux voyages. De cette façon, il a pu établir un record de présence cumulé dans l’espace, qui n’a toujours pas été battu.

Celui-ci est en effet de 26 jours, 14 heures et 27 minutes. Son premier vol a décollé le 7 avril 2007, dans le cadre de la mission Soyouz TMA-10. Le second vol a eu lieu presque deux ans plus tard, avec la mission Soyouz TMA-14, qui a décollé le 26 mars 2009. Là encore, il a été mis à contribution pour quelques expériences scientifiques. À noter que dans sa carrière, il a travaillé de longues années pour Microsoft.

Richard Garriott Richard Garriott

Premier Britannique à faire du tourisme spatial — il est plus exactement Anglo-Américain –, Richard Garriott embarque le 12 octobre 2008 dans le cadre de la mission Soyouz TMA-13, toujours pour la Station spatiale américaine. Il restera en orbite un peu moins de 12 jours. Sa notoriété s’est notamment forgée à travers la série de jeux vidéo à succès Ultima, dont il est à l’origine.

Le voyage, dont on dit qu’il aurait coûté environ 30 millions de dollars, a été l’occasion pour lui de mener diverses expériences scientifiques mais aussi éducatives. Il s’est notamment concentré sur l’observation de la Terre depuis le principal hublot de l’ISS, en prenant en photo des régions spécifiques. Comme d’autres avant lui, il a aussi fait un peu de radio amateur avec des personnes sur Terre.

Guy Laliberté Guy Laliberté

Il n’est sans doute pas l’astronaute canadien le plus connu — cette distinction revient sans doute à Chris Hadfield, qui a très bien joué le coup en reprenant la chanson Space Oddity de David Bowie — mais Guy Laliberté peut se targuer d’être le premier Canadien à accéder à l’espace en tant que touriste. Au cours de sa mission, il a voulu « sensibiliser l’humanité aux questions liées à l’eau sur la planète ».

« Je compte faire une différence en ce qui concerne cette ressource vitale en mettant à contribution mon meilleur atout : la créativité artistique. Il s’agira de la première mission sociale et poétique dans l’espace », expliquait-il. Cette approche n’est guère surprenante car il est par ailleurs le fondateur du Cirque du Soleil. Sa mission a débuté le 30 septembre 2009 et a duré presque 11 jours.