SpaceX envoie une nouvelle équipe de touristes à bord de l’ISS, cette fois dans le cadre de la mission Ax-2. Vous pouvez assister en direct au décollage.

Le lancement en résumé

Quoi ? L’envoi de touristes à bord de l’ISS ;

L’envoi de touristes à bord de l’ISS ; Quand ? Le 21 mai 2023, à 23h37 (heure de Paris) ;

Le 21 mai 2023, à 23h37 (heure de Paris) ; Où ? Depuis le centre spatial Kennedy, en Floride.

Quelle est la mission ?

Ax-2 est la deuxième mission spatiale civile menée conjointement par SpaceX et Axiom Space. Il s’agit en somme de transporter des touristes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour un séjour de quelques jours. La première mission de ce type, Ax-1, a eu lieu en avril 2022. L’équipage d’Ax-1 était resté une quinzaine de jours en orbite.

C’est SpaceX qui assure le transport et le rapatriement des astronautes. La société va utiliser une fusée Falcon 9 pour propulser une capsule Dragon dans l’espace. Elle s’arrimera ensuite à l’ISS le temps du séjour. Ensuite, les quatre membres rentreront sur Terre avec ce véhicule. Leur course s’achèvera dans l’océan, où un navire sera déployé sur zone pour les récupérer.

Une fusée Falcon 9 de retour sur Terre. // Source : SpaceX

Dans les faits, il y a toutefois un membre d’équipage qui est un professionnel de l’espace. Il s’agit de Peggy Whitson, une ancienne astronaute de la Nasa. Âgée de 63 ans, elle est l’une des plus aguerries : elle a passé pratiquement 666 jours dans l’espace, et effectué plus de 60 heures de travail en combinaison d’astronaute, réparties à travers plus de 10 sorties extravéhiculaires.

Peggy Whitson officiera comme commandant de bord. Elle encadrera par ailleurs l’Américain John Shoffner, qui occupe le poste de pilote (les manœuvres sont globalement automatisées), et Ali Alqarni et Rayyanah Barnawi. Ces deux Saoudiens sont les spécialistes de mission. Pour ces trois-là, il s’agit de leur tout premier vol dans l’espace.

Les missions Axiom constituent un certain virage pour SpaceX. Jusqu’en 2021, l’entreprise américaine ne proposait que des missions « professionnelles » avec des astronautes employés par la Nasa ou par une agence spatiale partenaire — russe, européenne, japonaise ou canadienne. Plusieurs autres missions Ax sont attendues, en 2023 et 2024.

Quand le décollage a-t-il lieu ?

L’agence spatiale américaine a indiqué, dans un point d’étape du 12 mai, que le tir est prévu pour le dimanche 21 mai, à 23h37 (heure de Paris).

Comment voir le départ du vol Ax-2 de SpceX

La Nasa diffusera le décollage via sa chaîne officielle sur YouTube.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !