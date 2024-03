Partie dans la matinée du 4 mars, la mission Crew-8 file désormais vers la Station spatiale internationale (ISS). En attendant le rendez-vous, prévu dans la soirée du 5 mars, SpaceX fournit un site pour suivre la capsule Crew Dragon en temps réel au-dessus de la Terre.

L’équipage Crew-8 a, comme prévu, quitté la Terre. Initialement planifié au 3 mars 2024, le vol a été retardé d’une journée en raison de vents violents en haute altitude. Finalement, la fusée Falcon 9 s’est arrachée à la gravité terrestre à l’aube du 4 mars (il était aux alentours de 5 heures du matin, heure de Paris), depuis le centre spatial Kennedy, en Floride.

Rendez-vous spatial à 28 000 km/h

Dorénavant, les quatre astronautes à bord de la capsule Crew Dragon orbitent autour de la Terre. L’objectif du vaisseau est de décrire des boucles de plus en plus larges, pour l’amener à se rapprocher de l’altitude où se trouve la Station spatiale internationale (ISS). La superstructure évolue à près de 400 km au-dessus du sol.

Une opération d’autant plus délicate que la hauteur n’est pas la seule donnée à considérer pour réussir le rendez-vous spatial. Il faut aussi tenir compte de la trajectoire de l’ISS au-dessus de la Terre (heureusement prévisible, ce qui permet de savoir quand elle passe à proximité pour la voir) et sa vitesse de déplacement (environ 28 000 km/h).

Le retour sur Terre de la fusée Falcon 9. // Source : SpaceX

En attendant la rencontre entre l’ISS et la capsule, SpaceX met à disposition un site qui permet de suivre le voyage de la mission Crew-8 au-dessus de la Terre. Le site fournit un globe interactif que l’on peut déplacer à loisir avec la souris, afin de voir le parcours de Crew Dragon et la position de l’ISS. Le rendez-vous, qui se terminera par l’arrimage du vaisseau, est prévu à 20h15 (heure de Paris), le 5 mars 2024.

Les quatre voyageurs (Alexandre Grebionkine, Barratt, Matthew Dominick et Jeanette Epps) séjourneront six mois dans l’ISS. Ils croiseront sept autres astronautes (Andreas Mogensen, Jasmin Moghbeli, Satoshi Furukawa, Loral O’Hara Konstantin Borisov, Oleg Kononenko et Nikolai Chub). Certains rentreront sur Terre ce printemps.

