SpaceX a une demi-douzaine de missions habitées dans son agenda. Entre les missions vers l'ISS, les vols touristiques et les projets plus farfelus, tour d'horizon du calendrier à venir pour l'entreprise américaine.

Inspiration4 : mi-septembre 2021

L’annonce date du mois de février 2021. À la mi-septembre 2021, SpaceX va organiser un vol spatial avec uniquement des civils à bord. Les quatre voyageurs (Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Christopher Sembroski et Sian Proctor) prendront place à bord de la capsule Crew Dragon, qui sera envoyée en orbite par une fusée Falcon 9. Le séjour doit durer quelques jours.

La mission Inspiration4 quittera la Terre depuis le complexe de lancement 39A du Centre spatial Kennedy, en Floride. C’est aussi de là que partaient les missions Apollo ainsi que la navette spatiale. La navette voyagera sur une orbite terrestre basse avant de revenir dans l’océan Atlantique, au large des côtes américaines. Tout le long du vol, les équipes de SpaceX superviseront la situation.

Retour de l’équipage Crew-2 : octobre-novembre 2021

Fin de l’aventure pour Thomas Pesquet. Le spationaute français, qui est à bord de la Station spatiale internationale depuis avril 2021, doit rentrer sur Terre entre octobre et novembre 2021 — la capsule doit se détacher de l’ISS le 31 octobre, mais le temps de faire le trajet et d’atterrir, il sera le lendemain, 1er novembre. Il repartira avec Shane Kimbrough, Akihiko Hoshide et Megan McArthur, arrivés avec lui.

Décollage de la mission Crew-3 : octobre-novembre 2021

Le départ de Crew-2 va coïncider avec l’arrivée de Crew-3, qui est prévue aussi à cheval entre le 31 octobre et le 1er novembre. Quatre astronautes sont du voyage : l’Américain Raja Chari, en tant que commandant de bord, et ses compatriotes Tom Marshburn et Kayla Barron, respectivement pilote et spécialiste de mission. Le dernier siège revient à Matthias Maurer, un Allemand, qui officie en tant que spécialiste de mission.

Les quatre astronautes feront eux aussi un long séjour à bord de l’ISS. Ils décolleront du centre spatial Kennedy avec une fusée Falcon 9, dont le sommet sera coiffé d’une capsule Crew Dragon. Il s’agira de la quatrième mission habitée de SpaceX au profit de la Nasa vers l’ISS, puisqu’il y avait eu avant Crew-1 une mission expérimentale avec deux astronautes, en 2020 : c’était Démo-2.

Départ de la mission Ax-1 : janvier 2022

En 2020, SpaceX et Axiom Space ont conclu un partenariat pour permettre à des civils de se rendre dans la Station spatiale internationale. Un premier vol, attendu au départ pour la fin 2021, est prévu pour début 2022, à une date qui reste à déterminer. L’accès à l’ISS ne se fait pas comme ça : la place manque en orbite et il faut s’accorder avec les agences des autres pays, en particulier américaine et russe.

La mission Ax-1 comportera au total quatre astronautes. Les Américains Michael López-Alegría et Larry Connor, accompagnés du Canadien Mark Pathy et de l’Israélien Eytan Stibbe. Ils occuperont respectivement les postes de commandant, pilote et spécialistes de mission. Les trois derniers sont des civils, tandis que le premier est un professionnel. Le séjour doit s’étaler sur une semaine.

Décollage de l’équipage Crew-4 : mi-avril 2022

L’accès à l’ISS nécessite de planifier les missions avec beaucoup d’avance. Alors que la mission Crew-2 n’est pas encore rentrée, et que la suivante, Crew-3, pas encore partie, SpaceX et la Nasa ont fait savoir le 7 septembre que le départ de l’équipage Crew-4 est attendu pour le 14 avril 2022. La date est sujette à des modifications de dernière minute, en fonction de la situation.

Il s’agira également d’une mission de six mois. Quatre astronautes prendront place à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Trois des quatre membres sont déjà connus : il s’agit de Kjell Lindgren et Bob Hines, deux Américains (le premier commandant, le second pilote), et de l’Italienne Samantha Cristoforetti, qui représente l’Agence spatiale européenne.

Envol de la mission Ax-2 : automne 2022

La mission Ax-2 est attendue pour le troisième trimestre 2022, à l’automne. On sait déjà qu’elle sera commandée par l’Américaine Peggy Whitson, une astronaute de la Nasa très expérimentée (665 jours dans l’espace, 10 sorties extravéhiculaires pour un total de 60 heures et trois séjours dans l’ISS, excusez du peu). L’investisseur John Shoffner a aussi été annoncé à bord. Les autres membres ne sont pas encore connus.

Le survol de la Lune : 2023

En 2018, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, annonçait un projet de survol de la Lune financé par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa — huit personnes doivent aussi faire partie du voyage. Une campagne de sélection est en cours dans le monde entier afin de sélectionner les compagnons de route de l’homme d’affaires. Celle-ci comprend entre autres un bilan médical.

Une fois le choix arrêté, un entraînement débutera jusqu’en 2023. Même si SpaceX va tout superviser et contrôler à distance, il est préférable que tout le monde soit à peu près à un tel périple — procédures, combinaisons, phases clés du vol, etc. Le décollage se fera de la Floride. Une fois la boucle de la Lune terminée, le vaisseau, qui sera parti de Floride, rentrera. C’est en principe le Starship qui sera utilisé.

