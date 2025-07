Lecture Zen Résumer l'article

Le bras de fer se poursuit autour du futur budget de la Nasa. Les sénateurs proposent de sauver plusieurs missions scientifiques menacées par Donald Trump. Mais pas toutes.

La Nasa pourrait-elle être sauvée par le Sénat américain ? Alors que Donald Trump avait réclamé de larges coupes budgétaires, notamment pour toute la partie scientifique de la Nasa, le Comité en charge du budget en a décidé autrement.

Dans un rapport publié le 18 juillet 2025 à propos des dépenses pour l’année 2026, le comité a adopté un projet de loi incluant un budget de 24,9 milliards de dollars pour la Nasa, soit un montant équivalent à ce que l’agence a obtenu l’année précédente. Donald Trump avait réclamé une diminution à 18,8 milliards, avec la majorité des économies ponctionnées dans les caisses de la branche scientifique de la Nasa.

Des missions préservées vers Mars, Jupiter, et pour observer la Terre

Ce résultat n’était pas gagné d’avance, car le comité est à majorité républicaine : 15 membres, contre 14 démocrates. Et pourtant, le projet a été adopté avec 19 voix contre 10, ce qui montre à quel point les sénateurs, même au sein du parti présidentiel, ne sont pas forcément en accord avec la politique menée.

Plus dans le détail, le projet prévoit 7,3 milliards de dollars pour les programmes scientifiques de la Nasa — là aussi à peu près le même montant qu’en 2025 –, avec le sauvetage de plusieurs missions. Parmi elles, des missions déjà en cours qui auraient pu être coupées plus tôt que prévu, comme les orbiteurs martiens Mars Odyssey et MAVEN, mais aussi Juno autour de Jupiter, New Horizons qui explore la ceinture de Kuiper au-delà de Pluton ou le télescope spatial Chandra en orbite depuis 1999.

Les sénateurs soutiennent aussi le projet Landsat Next, qui prévoit une constellation de satellites d’observation de la Terre, un peu à la manière du Copernicus européen. Un programme entamé dès les années 1970 et régulièrement renouvelé via des satellites plus performants, mais qui subit aussi souvent des menaces pour des raisons financières.

Le rapport précise : « Le Comité est inquiet de ce projet de mettre fin à 55 missions du programme scientifique, ce qui est motivé par la pression budgétaire, plutôt que par la valeur scientifique. » Ce qui a poussé à se dresser contre les annulations qui n’avaient pas de justification scientifique avérée.

Bonne nouvelle pour l’Europe : 2 projets de l’ESA sont également soutenus par les membres. Il s’agit de LISA, un projet de détecteur spatial d’ondes gravitationnelles, ainsi que d’ExoMars, la mission prévoyant le lancement d’un rover, Rosalind Franklin, sur Mars. Cette mission a déjà surmonté quelques péripéties avec le retrait de la Russie, qui devait fournir l’atterrisseur avant le début de la guerre en Ukraine.

Retour vers la Lune, mais pour Mars ?

Le budget continuera également à financer le lanceur lourd SLS (Space Launch System), que certains voudraient mettre de côté au profit du Starship, ainsi que le vaisseau Orion et la station lunaire Gateway. Et ce, y compris si « les développements des vaisseaux et les délais des lancements entament la confiance en le fait que les Etats-Unis seront la prochaine nation à faire atterrir des humains sur la surface lunaire ». La compétition avec la Chine semble toujours mener les débats aux Etats-Unis.

Malgré tout, il reste une inconnue. Le rapport de 223 pages ne fait absolument aucune mention de Mars Sample Return, la mission de retour d’échantillons martiens entamé par Perseverance, mais toujours entre parenthèses. Les carottes de roches prélevées sont prêtes, mais aucune architecture de mission n’a été validée pour aller les récupérer. Actuellement, la Nasa serait en train d’étudier deux possibilités, mais ne devrait rendre son rapport que dans environ un an. En l’état, le projet ne semble être ni encouragé, ni définitivement enterré.

Vue d’artiste de Mars Sample Return. // Source : NASA

Quoi qu’il en soit, il reste encore du chemin à parcourir. Quelques jours plus tôt, le comité du budget des représentants américains (la chambre basse, en opposition à la chambre haute du Sénat) avaient voté pour un budget de la Nasa à 6 milliards pour la partie scientifique, soit plus que ce que proposait la Maison Blanche, mais moins que ce que préconise le comité du Sénat. Tout cela devrait être débattu cette semaine.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama