Lecture Zen Résumer l'article

Adieu à la sonde Juno, retour des astronautes coincés dans l’espace, visite d’une comète par la Chine, expérimentation de la fusée FROG et bien sûr SpaceX avec Starship. Voici les 10 grands rendez-vous spatiaux de l’année 2025.

On a tendance à le dire chaque année, en prévision de la suivante : les douze mois à venir seront denses pour qui aime suivre l’actualité spatiale. En 2025, pourtant, cette promesse sera un peu plus vraie que d’ordinaire. Quelques missions particulièrement remarquables sont au programme, du côté du Starship de SpaceX.

Comme toujours, une partie du planning de 2025 est en partie composée par des missions qui auraient dû partir plus tôt. On pense en particulier au premier vol commercial d’Ariane 6, prévu pour décembre 2024 jusqu’à il y a peu. Artémis II, qui devait faire survoler la Lune à un équipage, a aussi souffert d’un report. On l’attend maintenant en 2026.

Le calendrier ci-après est donné à titre indicatif, avec les projections les plus récentes. Il est susceptible d’évoluer dans les mois à venir. Souvenez-vous : l’accès à l’espace est difficile, coûteux et soumis à quantité d’aléas internes et externes. Un incident peut entraîner un report à long terme. L’histoire de la conquête spatiale en est truffée.

Février 2025 : premier vol commercial de la fusée Ariane 6

Ariane 6 a réussi à l’été 2024 son vol inaugural, donnant à l’Europe le successeur tant attendu d’Ariane 5, qui a tiré pour de bon sa révérence. Le premier vol commercial de la nouvelle fusée européenne, attendu à la fin du mois de décembre, a toutefois glissé à la mi-février 2025. Il s’agit d’envoyer un satellite militaire français dédié au renseignement.

Février 2025 : capture en plein vol du vaisseau Starship

Le 13 octobre 2024, SpaceX réussissait à attraper le premier étage de sa fusée Starship avec sa tour de lancement Mechazilla, juste avant qu’il ne touche le sol. L’entreprise signait une grande première, mais qui n’a pas été reproduite pour l’instant. Désormais, l’entreprise américaine désire faire de même avec l’étage supérieur.

Faire la même chose, mais cette fois avec l’étage supérieur de la fusée. // Source : SpaceX

Mars 2025 : retour sur Terre des naufragés de l’ISS

Ils étaient partis à bord de Starliner le 5 juin et devaient rester dans la Station spatiale internationale (ISS) une semaine. Hélas, ce séjour a été prolongé, en raison des doutes sur la fiabilité de la capsule fabriquée par Boeing. Deux astronautes rentreront sur Terre a priori à la fin du mois de mars. SpaceX gère le rapatriement.

Barry Wilmore et Sunita Williams. // Source : NASA/Isaac Watson

Mai 2025 : premier vol de la navette spatiale Dream Chaser vers l’ISS

Dream Chaser (chasseur de rêve) est une navette réutilisable, semblable à la navette spatiale américaine. Ici, il s’agit de véhiculer des passagers en orbite basse et les ramener sur Terre aussi simplement qu’en avion. Construite par Sierra Space, la navette doit faire ses débuts en mai 2025, au plus tôt. Direction l’ISS.

Le Dream Chaser. // Source : Nasa

Mai 2025 : Tianwen-2, mission chinoise à la conquête d’échantillons de la comète 311P/Panstarrs

Vous vous souvenez de la mission européenne Rosetta, qui avait envoyé un petit atterrisseur, Philae, sur la comète Tchouri ? La Chine veut faire la même chose : c’est le projet Tianwen-2, qui vise la comète 311P/Panstarrs. Il est aussi question d’une collecte d’échantillons qui seront ensuite envoyées sur Terre. Mais ça sera dans les années 2030.

Début 2025 : la France teste Frog, sa fusée réutilisable et expérimentale

Le Centre national d’études spatiales (Cnes) couve depuis quelques années le projet FROG (FROG, a ROcket for GNC demonstration), qui consiste à progresser dans le secteur des fusées réutilisables. D’autres projets comme Themis et Callisto existent. Un premier vol d’une version plus avancée de FROG est attendu au premier semestre.

FROG-T et sa version plus évoluée, FROG-H. // Source : CNES

P/2013 P5 (PanSTARRS) capturée par le télescope spatial Hubble // Source : NASA

Septembre 2025 : c’est la fin de Juno

La sonde spatiale Juno tirera sa révérence en septembre 2025. L’engin, qui a déjà bénéficié d’un important prolongement d’activité (sa fin aurait déjà dû avoir lieu en 2021). La sonde aura permis d’approfondir les connaissances sur Jupiter. Et c’est justement dans les bras mortels de la géante gazeuse que le satellite sera précipité pour en finir.

Détail de l’atmosphère turbulente de Jupiter. // Source : NASA on The Commons

Courant 2025 : transfert de carburant dans l’espace

Le voyage dans l’espace lointain va nécessiter de développer un savoir-faire permettant d’acheminer du carburant dans l’espace. Tout ne pourra pas se faire avec les réservoirs des fusées lancées depuis la Terre. SpaceX planche sur une méthode permettant de transférer du carburant d’un vaisseau à un autre. Une démonstration est prévue en 2025.

Vue en images de synthèse d’un transfert de carburant entre deux vaisseaux Starship en orbite autour de la Terre. // Source : SpaceX

Courant 2025 : Space Rider, un labo européen réutilisable

Qui a dit que seules les fusées pouvaient être réutilisables ? L’Agence spatiale européenne entend effectuer un vol d’essai orbital de Space Rider durant l’année. Sans équipage, et de la taille de deux voitures, il doit rester deux mois en orbite pour valider ses technologies ainsi que les orientations techniques. Il sera lancé par une fusée Vega-C.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Courant 2025 : Blue Origin envoie sur la Lune son atterrisseur

La fusée New Glenn n’a certes toujours pas effectué son vol inaugural, qui était attendu à la fin de l’année 2024. Pour autant, l’entreprise qui fabrique cette fusée, Blue Origin, compte bien s’en servir cette année pour envoyer son tout premier atterrisseur sur la Lune. C’est le projet Blue Moon, qui a été présenté pour la première fois en 2019.

Une maquette de Blue Moon. // Source : Blue Origin

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+