Pour le deuxième mandat de Donald Trump, la Nasa devrait être dirigée par Jared Isaacman. Un profil plutôt encourageant, et une personne qui a fini par bien connaître l’espace, en s’y rendant deux fois malgré son statut de civil. Mais sa proximité éventuelle avec Elon Musk (SpaceX) interroge.

On connait peut-être le nom du futur patron de l’agence spatiale américaine (Nasa). Dans un tweet partagé le 4 décembre, le président-élu Donald Trump a indiqué qu’il a retenu Jared Isaacman pour ce poste. S’il est confirmé par le Sénat, il succédera à Bill Nelson, ancien astronaute choisi par Joe Biden et en poste depuis le 3 mai 2021.

« La passion de Jared pour l’espace, son expérience d’astronaute et sa volonté de repousser les limites de l’exploration, de percer les mystères de l’univers et de faire progresser la nouvelle économie de l’espace font de lui le candidat idéal pour mener la Nasa vers une nouvelle ère audacieuse », a affirmé Donald Trump dans son message.

Un astronaute civil, premier à effectuer une sortie dans l’espace

Peu connu du grand public, Jared Isaacman est un nom qui a en revanche gagné en visibilité dans la communauté aérospatiale à partir de la décennie 2020. En effet, cet Américain de 41 ans a participé à deux missions spatiales privées, conduites avec l’appui de SpaceX : Inspiration 4 en 2021 et Polaris Dawn en 2024.

De fait, l’intéressé est véritablement un astronaute, puisqu’il est allé bien au-delà des 100 kilomètres d’altitude (« frontière » de l’espace), par deux fois. Son temps cumulé dans l’espace est de presque huit jours — une durée qui dépasse celle de Bill Nelson, bien que loin des standards courants pour des astronautes professionnels.

Jared Isaacman lors de Polaris Dawn. // Source : SpaceX

Il n’en demeure pas moins que Jared Isaacman a bel et bien reçu ses ailes d’astronaute en accédant à l’espace extra-atmosphérique. Surtout, il s’est distingué en devenant le premier civil à exécuter une sortie extravéhiculaire — certes courte (moins de dix minutes), assurément partielle (son corps n’est pas sorti entièrement), mais l’exploit demeure.

Passé d’entrepreneur et de patron d’une société militaire

Avant de devenir un astronaute civil au palmarès le plus avancé au monde, Jared Isaacman était surtout connu pour être un entrepreneur. Il a fondé Shift4, un groupe spécialisé dans les paiements, et Draken International, une société militaire privée. Shift4 a fait la fortune de Jared Isaacman, au point de devenir milliardaire.

Un profil — patriote, entrepreneur, milliardaire, et à l’esprit aventurier — qui a certainement pu compter dans le choix de Donald Trump. D’ailleurs, dans son message, le président-élu ne manque pas de citer Shift4 et Draken pour souligner le « leadership exceptionnel » de Jared Isaacman dans la finance et la défense.

Pour compléter ce tableau, l’entrepreneur est aussi connu pour savoir piloter des avions militaires, comme le MiG-29. C’est d’ailleurs son intérêt pour l’aviation qui l’a amené à fonder Draken, dont la spécialité est de former des pilotes d’avion de chasse. Draken possède ainsi une petite flotte aérienne qui peut être mobilisée pour différents programmes.

Jared Isaacman, de retour sur Terre. // Source : SpaceX

Le choix de Donald Trump semble être une relative bonne surprise, compte tenu de l’historique de Jared Isaacman. C’est en tout cas un nom qui semble moins controversé que celui qu’il avait choisi lors de son premier mandat à la Maison-Blanche. De 2018 à 2021, la Nasa avait été administrée par Jim Bridenstine, qui n’avait pas de passé d’astronaute.

Surtout, Jim Bridenstine avait fait polémique au regard de son profil : il a été décrit comme un pur politique, sans bagage scientifique particulier. Il n’avait pas non plus été bien reçu en raison de propos climatosceptiques. Toutefois, il a fini par montrer qu’il était au niveau pour être à la tête de la Nasa, sans jamais devenir la caricature que certains craignaient.

L’ombre d’Elon Musk et la question du conflit d’intérêt

Si la décision de Donald Trump apparaît plutôt bien reçue jusqu’à présent, il y a cependant un aspect qui interroge : la proximité de Jared Isaacman avec Elon Musk. Ce dernier a-t-il poussé en coulisses le nom de Jared Isaacman ? Et si oui, jusqu’à quel point ? Cela pourrait peut-être avoir une incidence sur la conduite de la Nasa sur les prochaines années.

Elon Musk a en effet des intérêts majeurs dans le domaine spatial, à travers SpaceX, qu’il a fondé et dont il continue de s’occuper. On peut se demander si l’arrivée de Jared Isaacman à la tête de la Nasa n’entraînera pas un renvoi d’ascenseur, d’autant que SpaceX dépend énormément de la commande publique, et donc de la Nasa, pour ses activités.

L’avenir du SLS est-il scellé ? // Source : Joel Kowsky

C’est peut-être sur ce point que se situe le risque d’une nomination de Jared Isaacman et que se jouera peut-être le rejet du Sénat. Il ne faut pas écarter la possibilité que SpaceX soit avantagée sous le mandat de Jared Isaacman. Elon Musk a simplement écrit un message de félicitations à la suite du tweet de Donald Trump.

Par exemple, il est question depuis peu de la possibilité d’un abandon de la fusée SLS (Space Launch System), construite par la Nasa. Dans ce cas de figure, la nécessité de trouver une solution de remplacement se posera et la piste qui apparaît la plus évidente serait de se tourner vers la fusée Starship, en cours de développement par SpaceX.

Un scénario hypothétique, mais dont l’intéressé se doute peut-être. Jared Isaacman est attendu au tournant, comme l’a été Jim Bridenstine, et sera jugé sur ses décisions. Mais pour l’heure, il a surtout évoqué les potentiels économiques et de progrès que l’exploration spatiale permettra dans son message de remerciement. Et de tracer un cap :

« Nous ne perdrons plus jamais notre capacité à voyager vers les étoiles et nous ne nous contenterons jamais de la deuxième place. Nous inspirerons les enfants, les vôtres et les miens, à regarder vers le haut et à rêver de ce qui est possible. Les Américains marcheront sur la Lune et sur Mars et, ce faisant, nous améliorerons la vie sur Terre. »

