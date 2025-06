Lecture Zen Résumer l'article

Le budget proposé par la Maison-Blanche pour l’année 2026 est une catastrophe pour les missions scientifiques de la Nasa.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c’est le chaos à l’agence spatiale américaine. Alors que le programme de diversité a été tué et qu’un appel à la délation a été lancé, d’autres épisodes hors-du-commun ont eu lieu, comme le revirement sur la nomination de Jared Isaacman à la tête de la Nasa. L’administration Trump, plus largement, semble partie pour mettre d’autres bâtons dans les roues de l’agence.

Le budget de l’année fiscale 2026, proposé par la Maison-Blanche ce début juin, induirait une coupe budgétaire d’une ampleur historique pour la Nasa.

19 missions scientifiques seraient annulées

L’ensemble du budget de l’agence spatiale serait réduit de 25 %. En agrégeant les données, The Planetary Society a pu démontrer que cela ferait tomber le budget de la Nasa à son niveau le plus bas depuis 1961. Une époque qui précède les premiers pas sur la Lune — l’agence n’existait que depuis quelques années à peine.

Le plus petit budget de la NASA depuis 1961. // Source : The Planetary Society

Même si ce n’est pas la baisse globale plus massive (la fin du programme Apollo a progressivement supprimé des dizaines de milliards de dollars), ce serait cependant de la baisse la plus élevée et soudaine en aussi peu de temps, sur une seule année fiscale.

Si l’on va plus loin dans l’analyse des coupes, une statistique apparaît : la partie « science » de la NASA est celle qui subit la plus grosse perte dans cette proposition avec une réduction de 50 % du budget. Toutes les divisions — sciences planétaires, sciences de la Terre, héliophysique (le Soleil) et astrophysique — sont concernées.

Jamais il n’y avait eu une proposition de coupe si énorme en une seule année fiscale. // Source : The Planetary Society

Cela mènerait à la fin pure et simple de certaines missions, dont certaines actuellement très actives et même productives en raison de résultats importants. Par exemple, la sonde spatiale New Horizons, lancée en 2006 et qui explore la ceinture de Kuiper, fait partie des missions censées être interrompues, malgré les données précieuses qu’elle renvoie. Comme le note The Planetary Society, il faudra toute une génération pour restaurer cette mission si elle est bel et bien annulée.

En comptant New Horizons, c’est un total de 19 missions actives qui seront tuées. Certaines étudient l’Univers, d’autres le Soleil, ou encore la Terre elle-même. Le télescope Chandra, l’observatoire à rayonnement X le plus puissant dans l’espace, est menacé. Il est en activité depuis 1999. Le satellite Terra, qui sert depuis 1999 à étudier l’évolution du climat et l’impact de l’humanité sur lui, l’est également. Il en va de même de la sonde Juno, qui étudie Jupiter, de OSIRIS-REx, qui étudie l’astéroïde Bennu, du satellite Aqua, qui étudie le cycle de l’eau sur Terre.

Ce budget n’a pas encore été voté par le Congrès. Aux États-Unis, les scientifiques se mobilisent donc pour faire entendre leur voix et changer le cours de cette politique. Ce, dans un contexte où la science est globalement attaquée violemment.

