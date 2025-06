Lecture Zen Résumer l'article

Le président américain Donald Trump lance ce 16 juin le forfait mobile Trump Mobile. Il en profite pour commercialiser son smartphone de la marque Trump, le T1. Un téléphone portable qui serait fabriqué aux États-Unis, mais avec des visuels douteux.

Surprise, le 47e président des États-Unis d’Amérique Donald Trump lance son propre forfait mobile ce lundi 16 juin. « The 47 Plan », proposé à 47,45 dollars par mois (une référence aux numéros de ses deux mandats (le 45ème et le 47ème).

Pour accompagner ce forfait, un téléphone portable à son effigie, Le Trump T1, vendu au tarif de 499 dollars. L’annonce a été faite sur le site officiel de la Trump Organization, même s’il s’agit sans doute d’un partenariat.

Trump Mobile : le président américain devient un opérateur téléphonique

Donald Trump et sa famille deviennent un opérateur téléphonique, nommé Trump Mobile, pour faire simple. Pour le moment, il commercialise un unique forfait mobile baptisé « The 47 Plan », pour 47,45 dollars par mois. Il ne s’agit pas d’un réel opérateur (avec ses propres antennes), mais d’un MVNO, à savoir un opérateur téléphonique virtuel, puisqu’il s’appuie sur le réseau de Liberty Mobile. Liberty Mobile qui est lui-même un MVNO « pro-liberté » qui s’appuie sur le réseau de T-Mobile, grand opérateur américain.

Le forfait Trump Mobile // Source : Capture Numerama

Pour 47,45 dollars par mois, les Américains auront le droits aux appels et SMS illimités dans tous les États-Unis, les appels dans 100 destinations, ainsi que 20 Go de données mobiles. Trump y ajoute un service de santé à distance accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour ceux qui se posent la question, oui, Trump Mobile propose l’eSIM.

Il y a aussi le téléphone Donald Trump

Le président américain et sa famille en profitent pour présenter leur smartphone, le Trump T1 8002. Il s’agit d’un smartphone qui sera « bientôt disponible » au prix de 499 dollars. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site de Trump Mobile. Style bling-bling de Donald Trump oblige, il y aura une finition dorée. On peut néanmoins douter de l’authenticité des visuels, qui semblent de simples montages.

Le Trump T1 Phone

Comme le fait remarquer The Verge, on n’en sait pas beaucoup sur les détails techniques de cet appareil ; par exemple, on ignore quelle est la puce (SoC) à l’intérieur. Ce téléphone sortira sous Android 15 et sera doté d’un écran de 6,78 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté caméra, on pourra compter sur un capteur principal de 50 Mpx, couplé à un capteur de profondeur de 2 Mpx ainsi qu’un capteur macro de 2 Mpx. On peut penser que les deux derniers ne seront pas très utiles. D’autant plus que pour 500 dollars, il n’y a pas de capteur ultra-grand-angle. En poinçon dans l’écran, se trouvera le capteur selfie de 16 Mpx. Étonnamment, si l’on en croit les visuels, le téléphone n’aura pas de flash.

Le Trump T1 // Source : Capture Numerama

Enfin, la batterie sera de 5000 mAh (avec une charge de 20 W en PowerDelivery) et le T1 sera équipé d’un lecteur d’empreinte digitale situé sous l’écran. Quant à la mémoire, on pourra compter sur 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (extensibles via une carte microSD, ce qui est très rare aujourd’hui). Autre élément : le Trump T1 est équipé d’une prise audio 3,5 mm. À 500 dollars, le T1 Phone semble un smartphone un peu cher et surtout plutôt dépassé. Difficile de penser qu’il s’agisse d’un modèle conçu par Trump Mobile. L’hypothèse la plus probable est qu’il s’agisse d’un smartphone en « marque blanche » ; Trump Mobile achète des smartphones pour rajouter une surcouche logicielle et son dos doré.

Trump Mobile, l’opérateur américain le plus « MAGA »

Le fils de Donald Trump, Eric Trump, a déclaré à Fox News que « Trump Mobile va révolutionner les téléphones portables et les appels mobiles ». Trump Mobile est une entreprise patriote et « MAGA », pour « Make America Great Again », slogan qui apparaît même sur le fond d’écran par défaut de son smartphone. La page « à propos » de l’opérateur déclare ceci : « nous pensons que le service mobile doit refléter les valeurs américaines : simple, honnête, et conçu pour les travailleurs. Nous sommes là pour vous redonner liberté et équité grâce à une couverture fiable, des tarifs compétitifs et un service client qui vous traite comme un membre de la famille ». Un service client qui sera assuré depuis un centre d’appels situé à Saint-Louis, dans le Missouri.

Trump Mobile revendique son patriotisme et son rattachement au MAGA // Source : Capture Numerama

Trump semble aller plus loin : dans un communiqué de presse, Trump Mobile écrit que le téléphone est entièrement conçu et fabriqué aux État-Unis. Comme le suggère The Verge, reste à savoir comment le président de la FCC (autorité qui s’occupe des télécommunications) va gérer la réglementation du réseau Trump Mobile, qui appartient à la famille… de son patron. Donald Trump tente ici un pied de nez à Apple ; le président voudrait qu’Apple fabrique ses iPhone aux États-Unis, ce qui est pour le moment impossible. Sans compter les surtaxes douanières que le président veut imposer à Apple.

