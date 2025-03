Lecture Zen Résumer l'article

La suppression du bureau de la cheffe scientifique de la Nasa s’inscrit dans la nouvelle politique de l’administration Trump, contre toutes les recherches liées au climat.

Depuis le début de l’offensive de l’administration Trump contre la diversité et la science — notamment climatique –, la Nasa n’est absolument pas épargnée. Au contraire, l’agence avait diffusé en interne un mémo aux accents dystopiques dans lequel elle annonçait tuer tous ses programmes de DEIA (diversité, équité, inclusivité, accessibilité) et encourageait la délation entre collègues. Puis les signes extérieurs LGBTQIA+ semblaient être oralement bannis.

Mais une nouvelle étape a récemment été franchie. La scientifique en cheffe, Katherine Calvin, a été limogée, a-t-on appris le 10 mars 2025. Plus encore, c’est tout le bureau scientifique qu’elle dirigeait qui va être fermé, comme on peut le lire dans le mémo interne.

Scientifique en chef à la Nasa, c’est quoi ?

Dans l’agence spatiale américaine, le rôle de directeur ou directrice scientifique est consultatif. Comme le décrit la page dédiée à ce bureau, le Directeur scientifique est « le principal conseiller de l’administrateur de la NASA et d’autres hauts fonctionnaires en ce qui concerne les programmes scientifiques de l’agence, la planification stratégique et l’évaluation des investissements correspondants ». Pour une agence dédiée à l’exploration spatiale, cette consultation est donc très importante.

Ce rôle a été créé en 1982. Le bureau a déjà été supprimé une première fois par le passé, en 2005 (sous l’administration George W. Bush), avant d’être rétabli en 2011. La géoscientifique Katherine Calvin était en poste depuis 2022.

La charge de Trump et Musk contre le climat

Comment expliquer ce limogeage ? En premier lieu, cette fermeture de tout un bureau relève des actions du DOGE, le département dirigé par Elon Musk et qui est censé améliorer l’« efficacité gouvernementale », en particulier via des coupes budgétaires et réductions d’effectifs.

Cela étant, les choix du DOGE posent question depuis le début du mandat de Donald Trump : les coupes sont politiques et correspondent à la volonté du président — et de Musk — d’une administration anti-transidentité et anti-justice climatique, notamment.

Le mémo diffusé au sein de la Nasa, invitant à la délation sur tout comportement lié à la favorisation de la diversité. // Source : Capture d’écran

Le profil de Katharine Calvin n’est donc pas anodin. En plus de son rôle de cheffe scientifique, elle est conseillère principale sur le climat. Elle représente par ailleurs les États-Unis au sein du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat — le GIEC –, qui fait partie des Nations unies et qui est une entité mondialement reconnue.

Alors que les experts et expertes du groupe se réunissaient à Hangzhou pour commencer à préparer le prochain (et septième) rapport du GIEC, Katherine Calvin était censée codiriger les travaux du troisième groupe de travail dédié à l’atténuation du changement climatique. Mais, à la surprise générale, elle n’était finalement pas présente à cette réunion. Pour cause : l’administration Trump a proscrit ce trajet.

Ce désengagement d’un rapport issu d’un effort international sur la crise climatique est significative : l’une des premières actions du nouveau président américain fut d’enclencher le départ des États-Unis de l’Accord de Paris. Et d’annoncer, dans le même temps, la favorisation sur le sol américain de la production énergétique fossile — pétrole et gaz.

Les coupes budgétaires se concentrent également énormément sur le NOAA, l’agence américaine de la météo et du climat, au rôle crucial dans la recherche scientifique, à la fois pour l’environnement et les événements météorologiques extrêmes. Celle-ci a d’abord subi une perquisition surprise des équipes du DOGE d’Elon Musk, puis pas moins de 1 000 licenciements, et nouvelle vague d’une même ampleur semble bientôt suivre.

Plus largement encore que le climat, c’est tout le secteur de la recherche scientifique qui est affecté. Le NIH, institut américain de la recherche biomédicale, connaît aussi une perte de ses effectifs. Mais, là encore, des coupes orientées : comme l’a révélé Nature, ce sont les recherches dédiées au genre ou avec une composante écologique qui sont concernées.

Ce phénomène a donné lieu à une mobilisation des scientifiques du monde entier pour s’opposer à ces atteintes à la liberté académique : Stand Up For Science. « La science ne doit pas connaître de frontières et les collaborations internationales doivent être préservées et encouragées. Dans le contexte mondial actuel, la science est plus que jamais indispensable pour affronter les crises auxquelles nos sociétés sont confrontées », commente le CNRS dans son communiqué de soutien au mouvement.

