Semaine espace et jeux vidéo sur Numerama ! SpaceX fait régulièrement l’actu, mais vous avez aussi eu les yeux dans le ciel pour la pleine Lune. C’est plus poétique.

Éclipse totale de Lune. // Source : Canva

On sait ce qui a causé la perte de la fusée géante Starship en plein vol SpaceX identifie une défaillance thermique sur l’allumage des moteurs du booster Super Heavy, conduisant à une amélioration du système d’isolation.

La perte du Starship provient d’une défaillance matérielle d’un moteur Raptor, entraînant des modifications techniques telles qu’un nouveau système de purge à l’azote.

L’entreprise précise que les échecs successifs des vols 7 et 8 résultent de problèmes différents, malgré des similitudes apparentes. Lire l’article complet PlayStation Plus : les 4 jeux offerts en juin 2025 Les abonnés PlayStation Plus pourront bénéficier de quatre jeux gratuits en juin 2025, incluant NBA 2K25 et Alone in the Dark .

et . Sony lancera les Days of Play, offrant d’importantes réductions sur consoles, accessoires et jeux pour les joueurs cherchant à enrichir leur expérience de jeu.

Les titres seront accessibles dès le 3 juin pour les abonnés, avec des options disponibles jusqu’au 1er juillet, offrant une palette de jeux variée allant de la simulation sportive au jeu d’horreur culte. Lire l’article complet Quelle est la date de la prochaine pleine Lune ? La pleine Lune se produit généralement une fois par mois.

Ce phénomène est un spectacle naturel accessible sans équipement astronomique spécifique.

L’aspect de la pleine Lune est le résultat de sa position dans son orbite autour de la Terre, dans la lumière du Soleil. Lire l’article complet

