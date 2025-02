Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk s’est disputé sur X (ex-Twitter) avec un astronaute danois, Andreas Mogensen. Cet ex-commandant de la Station spatiale internationale (ISS) a accusé le milliardaire américain de raconter n’importe quoi au sujet des deux astronautes américains coincés dans l’ISS depuis des mois.

Elon Musk veut-il se venger de la Station spatiale internationale (ISS), parce que l’un de ses anciens occupants a osé le contredire publiquement sur les réseaux sociaux ? C’est en tout cas le sentiment qui a saisi des internautes ces 20 et 21 février 2025, en découvrant l’échange tout à fait acrimonieux entre le milliardaire américain et un ex-commandant de l’ISS.

Dans cette affaire, tout est parti le 20 février d’un message du Danois Andreas Mogensen, astronaute pour le compte de l’Agence spatiale européenne (ESA). Sur X (ex-Twitter), il a repris un tweet d’un internaute dans lequel figure un extrait d’interview de Fox News, et dans lequel Elon Musk commente la situation récente de l’ISS.

Andreas Mogensen accusant Elon Musk de mentir. // Source : Capture d’écran

À l’entendre, deux astronautes américains — Suni Williams et Butch Wilmore — ont été abandonnés par la précédente administration. « Ils ont été laissés là-haut pour des raisons politiques, ce qui n’est pas bien », peut-on l’entendre dire. À ses côtés, Donald Trump en remet une couche et pointe la responsabilité Joe Biden dans cette affaire.

En l’espèce, les deux hommes font référence à l’équipage qui a participé à la mission Boe-CFT. Il s’agissait de tester la capsule Starliner de Boeing lors d’un vol habité. Le vol aller a pu advenir, mais des soucis de fiabilité ont été relevés pendant le voyage. Aussi, décision a été prise de ne pas utiliser la capsule pour le vol de retour.

Dès lors, la durée du séjour des deux astronautes, qui devait durer près d’une semaine, a été étendue très au-delà de ce qui était escompté. Cela fait des mois qu’ils sont « coincés » dans l’ISS, attendant une fenêtre d’opportunité pour rentrer. En clair, une capsule de retour, et cela, sans perturber le planning de relève des membres de l’ISS.

C’est dans ce contexte que Donald Trump et Elon Musk laissent entendre que, contrairement à la précédente équipe gouvernementale, eux vont agir résolument pour rapatrier les deux Américains. Elon Musk a confirmé à Fox News qu’il s’est engagé à participer au sauvetage, en mars, de Williams et Wilmore, sur requête du président.

Elon Musk, patron de SpaceX, a indiqué avoir passé les instructions adéquates pour « accélérer le retour des astronautes ». Il s’avère que ce n’est pas la première fois que Donald Trump et Elon Musk utilisent l’affaire de l’ISS à des fins politiques. Déjà à la fin du mois de janvier, ils avaient servi ce même scénario.

« Vous êtes complètement attardé », attaque Elon Musk

Or, c’est cette nouvelle allégation sur Fox News qui a fini par irriter Andreas Mogensen, au point d’accuser Elon Musk de mentir. Et, cinglant, il a ajouté trouver cela fort ironique « de la part de quelqu’un qui se plaint du manque d’honnêteté des grands médias ». L’affaire aurait pu en rester là, mais Elon Musk a vu le tweet, et a réagi.

« Vous êtes complètement attardé », a-t-il lancé à celui qui a commandé la Station entre 2023 et 2024, et a passé plus de 208 jours dans l’espace au total. « SpaceX aurait pu les ramener il y a plusieurs mois. Je l’ai proposé directement à l’administration Biden et ils ont refusé. Le retour a été repoussé pour des raisons politiques. Idiot. »

La réplique acide d’Elon Musk. // Source : Capture d’écran

Une explication qui n’a, sans surprise, pas du tout convaincu Mogensen. En réponse, il a lancé à Elon Musk que « vous savez aussi bien que moi que Butch et Suni reviendront avec l’équipage de Crew-9, comme prévu depuis septembre dernier ». Les préparatifs vont d’ailleurs bon train : le départ de Crew-10 est prévue le 12 mars, le retour de Crew-9 peu après.

« Aujourd’hui encore, a continué l’astronaute danois, vous n’envoyez pas de vaisseau de sauvetage pour les ramener à la maison. Ils reviennent à bord de la capsule Dragon qui se trouve sur l’ISS depuis septembre dernier ». La capsule a effectivement été envoyée à cette date, mais depuis ce canot de sauvetage n’a pas été exploité.

Pourquoi le retour n’a-t-il pas pu avoir lieu plus tôt

Le fait est que les choses sont plus compliquées que ce que prétendent Elon Musk et Donald Trump — plusieurs options ont évidemment été soupesées quand il est devenu clair que Starliner ne pourrait pas servir à rapatrier les deux astronautes. Or, parmi les paramètres dont il fallait tenir compte, il y avait la sécurité du reste des membres de l’ISS.

Il est nécessaire de maintenir toujours une capsule amarrée à l’ISS avec la capacité d’évacuer les astronautes. Si la capsule Crew Dragon était rentrée plus tôt sur Terre avec seulement les deux naufragés, cela aurait mis non seulement le bazar dans les opérations de relève d’équipage, et posé des problèmes de sécurité pour ceux encore à bord.

Le départ de la mission Crew-9, en septembre, avec juste deux astronautes à bord, pour laisser de la place au retour aux deux naufragrés. // Source : Nasa

Ce n’est pas de gaieté de cœur que la NASA et SpaceX ont prolongé le séjour des deux astronautes — qui ne sont pas non plus des bleus : l’un et l’autre sont habitués aux séjours longs dans l’ISS et ont de l’expérience. En optant pour ce chassé-croisé avec Crew 9 et Crew 10, les choses étaient bien plus simples pour tout le monde.

D’ailleurs, quand la mission Crew-9 est partie à l’automne, elle n’est pas partie avec quatre personnes à bord, comme d’habitude, mais juste avec deux. Pourquoi ? Pour pouvoir libérer deux sièges au profit de Suni Williams et Butch Wilmore. Dès lors, dire que ces deux-là ont été abandonnés pour des raisons politiques est inexact.

Elon Musk réclame d’en finir avec l’ISS au plus vite

Elon Musk n’a pas donné suite à l’échange, mais quelques heures plus tard, il a fini par tweeter : « Il est temps de commencer les préparatifs pour la désorbitation de la Station spatiale internationale. Elle a rempli sa mission. Elle n’a que très peu d’utilité supplémentaire ». Il voudrait même la faire tomber dès que possible, d’ici deux ans, faisant fi des plans actuels.

Une séquence qui, pour certains internautes, a eu pour effet de rappeler un autre épisode navrant de Musk. « Nous sommes sur le point d’assister à un nouvel effondrement d’Elon, du type sauvetage dans une grotte thaïlandaise », a dit l’un d’eux, en référence à ses injures visant un sauveteur, qualifié de pédophile, car il avait eu l’audace de rejeter ses idées.

