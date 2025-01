Lecture Zen Résumer l'article

La Nasa applique le décret de Donald Trump visant à mettre fin à toute politique de diversité, d’équité, d’inclusivité, d’accessibilité. Pour supprimer tout ce qui y fait référence, l’administration encourage à la délation des collègues impliqués dans ces programmes et qui chercheraient à poursuivre une inclusivité malgré tout. Ne pas dénoncer générera « des conséquences négatives », menace le mémo.

« C’est terrifiant », déclare une employée de la Nasa au média Space. « Je pensais que la Nasa allait se battre contre ça. » Lors de son inauguration, le 21 janvier 2025, Donald Trump a signé un décret visant à mettre fin à tous les programmes de diversité, d’équité, d’inclusion et d’accessibilité — DEIA — des agences fédérales étasuniennes. Ce qui implique aussi de fermer certains bureaux qui y sont liés.

Immédiatement, plusieurs départements ont supprimé toute référence aux termes LGBTQIA+ et une page sur le VIH a disparu du site de la Maison-Blanche. Du côté de la Nasa, l’agence spatiale s’est très rapidement pliée à cette nouvelle politique, en l’appliquant plus qu’à la lettre : le mercredi 22 janvier, les employés de l’agence spatiale ont reçu un mémo de l’administratrice intérimaire de la Nasa, Janet Petro, signé de son nom mais non-écrit par elle selon les informations de Space. Ce mémo annonce la fermeture de tous les programmes et bureaux liés aux DEI. Et cela va encore plus loin : le message demande de dénoncer tout contournement de cette nouvelle règle.

La fin de toute politique inclusive à la Nasa

Une capture d’écran a été rendue publique. On peut y constater que l’administration de l’agence spatiale reprend, à son compte, les déclarations de Donald Trump par lesquelles il exprime son opposition à toute politique inclusive :

Source : Capture d’écran Nasa, 22 janvier 2025



« Ces programmes ont divisé les Américains en fonction de leur race, ont gaspillé l’argent des contribuables et ont donné lieu à une discrimination honteuse », déroule le mémo, en reprenant à son compte, quasiment mot pour mot, le discours de Donald Trump sur ce sujet.

Puis l’agence est passée à l’action en quelques jours à peine : la Nasa a immédiatement supprimé le site web du Bureau de la diversité et de l’égalité des chances (ODEO), tout ce qui y est relié renvoie à une erreur 404. Les programmes ont été éteints dans la foulée, de même tout contrat s’y rapportant.

Une purge et un encouragement à la délation

Le mémo de la Nasa va encore un peu plus loin : l’administration encourage ses employés à signaler tout collègue qu’ils soupçonnent de promouvoir des politiques de diversité, d’équité, d’inclusion et d’accessibilité. Cela vise notamment des tentatives de « déguiser » des programmes en utilisant « un langage codé ou imprécis », indique ce message.

Ne pas dénoncer entraînera « des conséquences négatives »

La Nasa prévoit une période d’amnistie de dix jours. Après cette période, ne pas dénoncer ces « contournements » pourrait « avoir des conséquences négatives », prévient l’agence.

En clair, si des personnes ont anticipé l’arrêt des programmes de DEIA en cherchant à les cacher, en jouant sur les mots par exemple, l’administration entend y faire la chasse. Et pour cela, elle s’appuie sur la délation en interne.

Un second mémo, révélé par Nasa Watch, démontre cette volonté de l’administration de Trump d’identifier tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la diversité : la branche de la Nasa Shared Services Center (NSSC) « sollicite votre aide pour identifier toutes les subventions ou tous les accords de coopération que votre équipe pourrait avoir avec l’initiative DEIA afin de s’assurer que nous les avons tous identifiés dans le portefeuille de subventions et d’accords de coopération de la NASA. Il peut s’agir, par exemple, de subventions ou d’accords de coopération visant à accroître la participation des personnes appartenant à des communautés historiquement ou systématiquement marginalisées », indique ce mémo-là.

Dans un troisième et autre mémo, c’est la partie « accessibilité » qui est clairement touchée : tout télétravail — ce qui peut aider certaines personnes à travailler malgré des handicaps et des troubles — est entièrement supprimé.

On notera que cette nouvelle stratégie brutalement anti-inclusive, anti-diversité, anti-égalité et anti-accessibilité entre en contradiction avec le slogan de la Nasa : « There’s space for everybody ».

Toutes les autres agences scientifiques touchées

Les autres agences fédérales liées aux STEM (science, technology, engineering, and mathematics), c’est-à-dire les domaines scientifiques, possédaient des programmes de DEIA visant à encourager l’inclusivité dans ce champ scientifique qui a longtemps eu du mal à se diversifier. Comme la Nasa, tous les programmes de ce type viennent d’être annulés. Les pages web concernées, sur les sites du National Institutes of Health (NIH) et de la National Science Foundation (NSF) ont disparu.

