Le volcan Etna en Sicile a projeté des cendres et de la fumée ce lundi 2 juin 2025. Une coulée pyroclastique a été émise, surprenant les touristes aux alentours, mais ne faisant heureusement aucune victime. Qu’est-ce qu’une coulée pyroclastique exactement ?

Le plus haut volcan actif d’Europe a projeté ce lundi 2 juin 2025 un imposant panache de cendres et de fumées dans les airs. En cause, un effondrement d’une partie de son cratère sud-est, à l’origine de coulées de lave. Selon les autorités, cette activité n’a pas représenté de danger pour la population.

L’événement a cependant surpris des touristes qui visitaient les alentours du volcan, comme l’ont montré de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux. La zone dangereuse au sommet du volcan a été fermée aux touristes et aucune victime n’est heureusement à déplorer.

Éruption de l’Etna : que s’est-il passé ?

Ce lundi, aux alentours de 2h40, l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) d’Italie a signalé « une variation soudaine des paramètres surveillés » au niveau du volcan Etna. Aux alentours de 11h30, l’INGV a ensuite confirmé la présence de « coulées pyroclastiques observées par des caméras thermiques ». Vers midi, l’institut a complété en indiquant que cette coulée pyroclastique était « probablement produite par un effondrement de matériel provenant du flanc nord du cratère sud-est » de l’Etna.

L’institut a annoncé la fin de cette activité volcanique lundi soir vers 20h30. « L’activité explosive du cratère sud-est a généré 3 coulées de lave principales : une dirigée vers le sud, une deuxième vers l’est […] et la dernière provenant de la base du flanc nord du cratère sud-est, se dirigeant vers le nord. Toutes les coulées sont maintenant en phase de refroidissement. »

Volcanisme : qu’est-ce qu’une coulée pyroclastique ?

Auparavant connues sous le nom de « nuées ardentes », les coulées pyroclastiques font partie des différents aléas volcaniques. Particulièrement dangereuses, elles sont constituées d’un mélange de gaz chaud et de blocs de lave. Elles s’écoulent sur les versants d’un volcan et représentent un risque pour les régions avoisinantes.

Ce sont « des mélanges complexes de gaz et de fragments de roches à haute température (250 – 800 °C) qui se mettent en place en dévalant les flancs des volcans », résume GéoRisques, le site gouvernemental français dédié aux risques naturels et technologiques. Les coulées pyroclastiques peuvent se déplacer très rapidement, à des vitesses allant de 20 à 700 km/h, sur de grandes distances, de 1 à 50 km environ.

Selon Géorisques, les coulées pyroclastiques sont « l’aléa volcanique le plus meurtrier des 20e et 21e siècles », en raison de plusieurs facteurs : la température et la vitesse des coulées, leur charge en particules ou encore la raréfaction de l’air lors du passage de ces coulées. « Les coulées pyroclastiques ont un fort pouvoir destructeur, autant sur le vivant (brûlures, asphyxie, etc.) que sur les infrastructures (bâtiments, réseaux, etc.), les pâturages ou les cultures. »

Selon une étude publiée dans Nature Geoscience en 2019, les coulées pyroclastiques sont « à l’origine de plus de 50 % des décès dus aux éruptions volcaniques dans le monde ». La dangerosité de ces coulées est liée à leur « fluidité remarquable, qui leur permet de transporter des milliers, voire des millions, de tonnes de matériaux volcaniques à la surface de la Terre sur des dizaines, voire des centaines, de kilomètres ». Cela, malgré les obstacles du terrain, les coulées pyroclastiques pouvant franchir des reliefs ou traverser des lacs.

Fort heureusement, les coulées de l’Etna du 2 juin n’ont quant à elles finalement pas mis en danger les populations avoisinantes.

