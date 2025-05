Lecture Zen Résumer l'article

La Nasa lance un concours pour créer sa prochaine peluche « zéro gravité ». Celle-ci accompagnera les astronautes de la mission Artemis II dans l’espace. Les participants ont jusqu’au 16 juin 2025 pour soumettre leur projet.

Après Snoopy pour la mission Artemis I, la Nasa cherche à créer sa nouvelle peluche zéro gravité, cette fois-ci pour la mission Artemis II. Les soumissions des propositions se font via un site dédié jusqu’au 16 juin 2025 à 23 heures, heure de Paris. Alors, à vos marques, prêts ? Dessinez !

La peluche zéro gravité, c’est quoi ?

« Les indicateurs de gravité zéro sont de petits objets en peluche transportés à bord de l’engin spatial pour fournir une indication visuelle du moment où l’équipage atteint l’espace » explique la Nasa sur son site.

Tous les participants sont invités à soumettre leurs idées jusqu’au 16 juin 2025 à 23 heures, heure de Paris. Différentes catégories d’âges sont représentées allant de la maternelle aux adultes en passant par les terminales. Il y aura 25 projets finalistes parmi lesquels l’équipage d’Artemis II choisira celui qui sera élaboré par le « Thermal Blanket Lab ». Les gagnants recevront pour prix la modique somme de 1 225 dollars. Tous les détails et condition de participation sont à retrouver sur le site du concours.

Schéma explicatif des conditions auxquelles doit répondre la mascotte_X // Source : Nasa

Reid Wiseman, commandant la mission Artemis II a commenté au Johnson Space Center de l’agence à Houston : « Quelle meilleure façon de faire une mission autour de la Lune que d’inviter le public à l’intérieur du vaisseau spatial Orion de la NASA avec nous et de demander de l’aide pour concevoir notre indicateur de gravité zéro ? »

La mission Artémis II

Cette mission sera le premier vol humain de la campagne Artemis. Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, astronaute de la Nasa, ainsi que Jeremy Hansen, astronaute de l’Agence spatiale canadienne (ASC) voleront pendant 10 jours autour de la Lune avec le vaisseau spatial Orion et la fusée Space Lauch Sysytem (SLS). Le but, comme l’explique le site de la Nasa, est de tester « les capacités fondamentales de la NASA en matière d’exploration humaine de l’espace lointain, la fusée SLS et le vaisseau spatial Orion ».

Finalement, comme le conclut Reid Wiseman : « L’indicateur flottera aux côtés de Victor, Christina, Jeremy et moi alors que nous faisons le tour de l’autre côté de la Lune et nous rappellera vous tous sur Terre. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama