Malgré l’échec du vol 9 d’essai du Starship, qui n’a pas réussi à valider tous les objectifs attendus, quelques progrès ont été observés. Des avancées que SpaceX a pu capturer en vidéo, notamment une action qui n’avait jamais été tentée.

Le neuvième vol d’essai du Starship, organisé à la fin du mois de mai, n’a pas réussi à atteindre tous les objectifs que SpaceX s’était fixé, en particulier la survie de l’étage supérieur dans l’atmosphère et son amerrissage. Comme les deux fois précédentes, celui-ci s’est désintégré en plein vol, alors qu’il était en phase de rentrée atmosphérique.

Une coupure réussie des moteurs

Ce troisième loupé d’affilée du vaisseau spatial Starship — provenant de causes différentes — ne doit pas pour autant masquer deux améliorations qui ont eu lieu cette fois-ci. D’abord, la fusée a réussi le « SECO », acronyme désignant l’extinction de la propulsion du Starship (Starship Engine CutOff). Cette coupure avait échoué aux vols 7 et 8.

Cette étape était maitrisée par le passé, comme de nombreuses autres manœuvres permettant de faire amerrir le Starship dans l’océan. Cependant, SpaceX utilise un étage supérieur de nouvelle génération depuis le vol 7, et celui-ci ne donne pas encore pleine satisfaction face au modèle d’avant — d’où les échecs répétés depuis le début de l’année.

Séparation des étages. // Source : SpaceX

Une manœuvre inédite dans l’espace

Outre la réussite du SECO avec ce Starship de deuxième génération, le vol 9 a aussi été l’occasion de procéder à une manœuvre inédite avec le booster, qui n’avait jamais été tentée jusqu’à présent. C’est ce que rappelait ce week-end SpaceX, en publiant pour l’occasion quatre courts clips en vidéo sur X (ex-Twitter) l’illustrant.

« Après la séparation des deux étages, explique l’entreprise américaine, le Super Heavy s’est retourné dans une direction contrôlée pour la première fois. Cette manœuvre nécessite moins d’ergols en réserve et permet d’augmenter la masse de la charge utile en orbite ». Cette action avait été annoncée avant le vol.

Vue sur le booster. // Source : SpaceX

Jusqu’à présent, SpaceX n’imposait pas une orientation particulière à son booster après la séparation des étages. Cette « acrobatie » a vocation à être couplée à un retour sur Terre avec un angle d’attaque plus élevé, là encore pour limiter le besoin en ergols. Pour freiner, SpaceX mise sur une trainée atmosphérique plus importante.

Ces progrès vont devoir être confirmés avec une prochaine tentative, le vol 10, dont on pense qu’il pourrait avoir lieu courant juin, ou peut-être juillet. Selon Elon Musk, le fondateur et patron de SpaceX, il devrait s’écouler de trois à quatre semaines entre ce dernier essai et la prochaine tentative. Une tentative de capture du booster est d’ailleurs envisagée.

