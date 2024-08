Lecture Zen Résumer l'article

La sonde JUICE va procéder à une double assistance gravitationnelle en passant près de la Lune puis de la Terre. L’Agence spatiale européenne qualifie la manœuvre de première mondiale. À terme, JUICE doit rejoindre Jupiter.

C’était au printemps 2023. La Terre disait au revoir à la mission JUICE, qui partait en direction de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Toutefois, on ne rejoint pas le système jovien « comme ça ». En raison de la mécanique spatiale et de ses contraintes, on ne voyage pas réellement en ligne droite. On doit faire des boucles.

Ces trajectoires particulières visent à profiter d’une chose : la gravité. Au lieu de gaspiller le carburant de la sonde (et, donc, de construire des réservoirs encore plus gros pour assumer un tel voyage), on se sert de la masse des planètes aux alentours pour accélérer, de la même manière qu’on lancerait une pierre avec une fronde.

C’est la logique de l’assistance gravitationnelle. La sonde « plonge » vers la planète qui lui sert de point d’appui, en étant attiré par elle via sa masse et, donc, sa gravité. Ensuite, la sonde repart dans l’espace, en profitant du corps pour ajuster sa direction (vers la prochaine assistance gravitationnelle, ou bien vers sa destination finale).

Une première mondiale avec la Lune et la Terre

Il va justement y avoir une assistance gravitationnelle pour la mission JUICE le 20 août. Ce sera d’ailleurs une grande première, puisqu’il va s’agir d’une double assistance gravitationnelle. En effet, l’engin suit un parcours qui l’amène à survoler la Lune, puis la Terre, avant de repartir loin dans le système solaire.

Cela va commencer dès ce 19 août, à partir de 23h15. JUICE passera à 750 km de la surface de la Lune. Ce sera sa toute première assistance gravitationnelle. Puis le lendemain, 20 août, l’engin passera cette fois tout « près » de la Terre, à 6 807 km du plancher des vaches. Ce sera la distance la plus courte lors de son survol de la planète bleue.

Le voyage de JUICE, avant tout une histoire de boucles. // Source : ESA avec Canva

On peut avoir du mal à appréhender ce que représente une altitude de 6 807 km. C’est à peine plus que l’écart qui sépare le centre de la Terre de la surface (environ 6 400 km). On trouve également des satellites autour de la Terre qui orbitent à une distance plus lointaine. L’orbite géostationnaire, par exemple, est à 35 786 km.

Quelques jours à peine après le décollage de JUICE vers le système jovien, l’Agence spatiale européenne (ESA) avait rapidement vanté cette première mondiale et souligné les raisons pour lesquelles il faut exécuter une telle manœuvre : « JUICE sera en mesure d’économiser une quantité importante d’ergols lors de son voyage. »

Jupiter, destination finale de JUICE

JUICE a connu un début de carrière laborieux. Une antenne n’avait pas pu se déployer complètement. Finalement, une solution a fini par être trouvée : il a fallu « secouer » la sonde et lui faire exécuter des rotations pour qu’elle sorte entièrement (elle mesure au total 16 mètres). Un mois après son départ, les choses ont pu rentrer dans l’ordre.

Le voyage entrepris par JUICE ne s’achèvera pas avant 2031, date à laquelle aura lieu l’entrée dans le système jovien. D’ici là, le périple sera ponctué par d’autres assistances gravitationnelles, dont deux qui surviendront autour de la Terre et une utilisant Vénus comme fonde. On peut suivre le vol en temps réel sur le site de l’ESA.

Sur place, le réel objectif de JUICE n’est pas Jupiter, mais ses lunes glacées. Trois satellites en particulier vont recevoir une attention particulière jusqu’à fin 2035 au moins : Callisto, Europe et Ganymède. Plusieurs survols auront lieu, afin de mesurer plus finement les caractères de ces satellites et évaluer si des conditions favorables à l’émergence de la vie existent.

