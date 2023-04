L’Agence spatiale européenne propose de suivre le voyage de la mission JUICE en direction de Jupiter et ses lunes glacées. Voici comment faire.

Depuis le 14 avril, la sonde JUICE voyage dans l’espace après un lancement littéralement parfait. La mission spatiale de l’ESA se dirige actuellement vers Jupiter et ses lunes glacées, qu’elle devrait atteindre aux alentours du mois de juillet 2031. Un long voyage lors duquel la sonde va suivre une trajectoire bien définie et qui va la faire passer auprès de la Terre, de la Lune et de Vénus avant d’atteindre Jupiter.

Du côté de l’ESA, c’est une mission extrêmement importante, à laquelle tout le monde peut assister. L’agence spatiale, qui dispose d’infrastructures de très haut niveau, a donc dévoilé un outil interactif qui dévoile la progression de la sonde, de son lancement à son arrivée sur Jupiter.

Where is Juice permet de visualiser l’ensemble de la trajectoire de la sonde dans le système solaire // Source : ESA

Cet outil, sobrement baptisé « Where is Juice », est très complet. Disponible sur le site de l’ESA, il permet de visualiser le trajet de JUICE à l’échelle du système solaire. C’est interactif : vous pouvez zoomer et changer votre angle de vue. L’ESA a aussi cherché à mettre des chiffres sur le trajet de la sonde, en révélant par exemple à quelle distance du Soleil elle se situe. Ainsi, on peut savoir que le 16 avril 2026, JUICE sera à 235 567 222 de km de l’astre le plus puissant de notre système solaire.

Un outil précis pour suivre JUICE

Ce type de données est accessible pour d’autres planètes. Toujours à la date du 16 avril 2026, on peut ainsi observer que la sonde se trouve précisément à 233 628 048 de km de la Terre. D’autres données sont également accessibles à n’importe quelle date, comme la distance cumulée de la sonde.

L’outil propose aussi de suivre chaque étape de la trajectoire de la mission spatiale. Elle va devoir passer plusieurs fois autour de la Terre, de Vénus et de Jupiter, pour profiter de leur assistance gravitationnelle. C’est dans cette optique que « Where is Juice » propose de visualiser chacun des « flyby » que va effectuer JUICE. C’est même encore plus précis que la visualisation du trajet à l’échelle du système solaire. Ici, l’outil met en image la trajectoire de JUICE, à la seconde près.

« Where is Juice » ne va pas plus loin et s’arrête aux « flyby ». L’outil ne permet donc pas de visualiser l’arrivée de la sonde près de Jupiter et ses lunes glacées, du moins pour l’instant.

