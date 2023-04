Deux semaines après son lancement dans l’espace, JUICE rencontre une difficulté. La mission dirigée vers Jupiter n’arrive pas à déployer son antenne de 16 mètres correctement. L’ESA travaille pour résoudre le souci.

La longue odyssée de la mission JUICE vers les lunes glacées de Jupiter vient à peine de commencer. Mais, à peine deux semaines après le décollage réussi du 14 avril 2023, un problème vient de se produire. L’Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé ce vendredi 28 avril que l’antenne de sa sonde ne s’est pas déployée comme prévu.

Cette structure de 16 mètres de long intègre l’instrument RIME (« Radar for Icy Moons Exploration »), un radar destiné à récupérer des données précieuses. Il s’agit d’en savoir plus sur la croûte glacée de plusieurs lunes de la planète Jupiter. Le radar et l’antenne sont censés permettre l’étude de ces surfaces jusqu’à une profondeur de 9 km.

L’antenne de JUICE est bloquée, mais par quoi ?

« Des travaux sont en cours pour résoudre un problème qui empêche actuellement [l’antenne] d’être libérée de son support de montage », résume l’ESA dans un tweet faisant le point sur la situation. Une image animée accompagne la publication : on y voit l’antenne bloquée, mais tout de même capable de bouger un peu — le vaisseau se filme à l’aide de ses propres caméras de surveillance. Les images ont été prises entre le 17 et le 21 avril, pendant que les équipes étaient affairées au déploiement des différents composants de JUICE.

« Chaque jour, l’antenne RIME montre de plus en plus de signes de mouvement […]. Aujourd’hui [ndlr : le 28 avril] partiellement rangé, le radar se trouve à environ un tiers de sa longueur totale prévue », résume l’ESA dans un communiqué. D’après l’agence spatiale, l’origine du blocage serait attribuée à une minuscule goupille, qui se serait coincée. Si ce scénario est le bon, les conséquences ne devraient pas être dramatiques pour la mission, car il suffira d’un mouvement de quelques millimètres pour libérer l’ensemble de l’antenne.

Pour débloquer l’antenne, l’ESA a justement un plan. Il est prévu d’allumer un moteur, ce qui permettra de secouer la sonde et de la faire tourner. Ainsi, l’agence espère réchauffer l’antenne, actuellement plongée dans l’ombre et le froid. L’agence spatiale tient également à rassurer en soulignant que « JUICE fonctionne par ailleurs très bien et, avec deux mois de mise en service prévue, il reste du temps pour résoudre les problèmes éventuels ».

Malgré tout, on imagine aisément que les équipes impliquées dans la mission JUICE ne seront soulagées que lorsque l’antenne se sera correctement déployée. Même si l’envol de JUICE a été parfait, le plus dur reste à réaliser : voyager pendant 8 longues années dans l’espace en zigzags, dans un environnement hostile.

