Comment s’y repérer entre les clims mobiles, les ventilateurs, les rafraîchisseurs d’air, les humidificateurs, les brumisateurs ? Dans cette vidéo Numerama, on fait le point en donnant quelques repères.

Quand il fait très chaud, nous voilà face à un dilemme : comment se rafraîchir au mieux ? Dans les magasins, on trouve des produits très variés. Des climatiseurs mobiles, des ventilateurs — certains avec des fonctions supplémentaires –, des rafraîchisseurs d’air, des humidificateurs, des brumisateurs. Comment s’y repérer ? On fait le point dans cette vidéo Numerama :

Comment fonctionnent ces appareils ?

Les clims, ventilateurs et rafraichisseurs sont des appareils très distincts :

Un climatiseur aspire l’air de la pièce dans l’appareil, à l’intérieur duquel il est réfrigéré à la température choisie, notamment grâce à des gaz réfrigérants. La chaleur résiduelle est rejetée à l’extérieur, tandis que l’air refroidi est ventilé à l’intérieur de la pièce. Raison pour laquelle les climatiseurs mobiles ont un tuyau pour extraire l’air chaud ; il se place souvent dans l’entrebâillement d’une fenêtre.

aspire l’air de la pièce dans l’appareil, à l’intérieur duquel il est réfrigéré à la température choisie, notamment grâce à des gaz réfrigérants. La chaleur résiduelle est rejetée à l’extérieur, tandis que l’air refroidi est ventilé à l’intérieur de la pièce. Raison pour laquelle les climatiseurs mobiles ont un tuyau pour extraire l’air chaud ; il se place souvent dans l’entrebâillement d’une fenêtre. Un ventilateu r crée un courant d’air. Cette ventilation de l’air crée une sensation de fraicheur. C’est dû à la thermodynamique : en renouvelant l’air qui entoure notre corps, la ventilation aide à l’évaporation de la sueur par les pores de notre peau. Cette évaporation extrait de la chaleur de notre corps. Notre peau ressent donc du froid.

r crée un courant d’air. Cette ventilation de l’air crée une sensation de fraicheur. C’est dû à la thermodynamique : en renouvelant l’air qui entoure notre corps, la ventilation aide à l’évaporation de la sueur par les pores de notre peau. Cette évaporation extrait de la chaleur de notre corps. Notre peau ressent donc du froid. Un rafraichisseur d’air est à cheval entre la clim et le ventilateur. Il est équipé d’un réservoir à remplir d’eau (dans lequel il est parfois possible d’ajouter aussi des glaçons). L’air chaud de la pièce est aspiré dans l’appareil, qui fait passer cet air par un filtre, ou une sorte de tampon, humidifié par l’eau du réservoir. L’air qui ressort est rafraichi par ce processus, avant d’être projeté dans la pièce par le ventilateur.

Il faut notamment noter que le climatiseur est le plus puissant, le seul à réellement refroidir une pièce en faisant baisser les degrés. C’est toutefois un appareil coûteux en énergie et mauvais pour l’environnement. Si vous l’utilisez, il vaut mieux suivre certains conseils pour l’utiliser de la meilleure façon. Sinon, le rafraîchisseur d’air et le ventilateur, bien utilisés, sont très utiles. Tous les détails sont dans notre vidéo Numerama.

