[Deal du jour] Il fait chaud. Et quand il fait chaud, il n’y a pas trente-six solutions. Xiaomi propose une gamme de ventilateurs connectés de qualité, dont ce modèle Lite en promotion.

L’été arrive bientôt et ce mois de juin offre déjà un petit avant-goût des températures estivales. Si vous n’avez pas la chance d’être au bord de la mer pour supporter un peu la chaleur, ou que vous n’avez pas de climatiseur chez vous, un ventilateur est une bonne alternative pour survivre aux journées les plus chaudes. Silencieux et connecté, ce ventilateur de Xiaomi est moins cher en promotion.

Le ventilateur Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite est normalement vendu 59,99 € sur le site de Xiaomi, et en ce moment en rupture de stock. Il est en ce moment proposé au prix de 53,20 € sur le site de PCComponentes.

C’est quoi, ce ventilateur de Xiaomi ?

Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite est un ventilateur de la même gamme que le puissant Smart Standing Fan 2, mais en plus compact. Avec son poids de seulement 3,5 kg, c’est un modèle facile à déplacer dans votre intérieur pour qu’il soit toujours dans la même pièce que vous. Son design classique repose néanmoins sur des lignes droites et épurées pour se fondre dans n’importe quel intérieur. Malgré le plastique utilisé dans sa fabrication, le ventilateur de Xiaomi profite d’une bonne qualité de fabrication,

Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite // Source : Xiaomi

Vous pourrez régler la taille de ce modèle de 60 cm de hauteur jusqu’à 100 cm. Il peut donc facilement se placer sur un meuble, comme un bureau. Son pied de 33 cm de diamètre reste toutefois assez encombrant. Il est aussi possible de régler l’angle de ventilation, avec une portée totale de 90°, et un réglage de l’inclinaison à 36°. Des boutons montés sur le dessus permettent de le contrôler rapidement, mais le Fan 2 Lite fonctionne aussi via l’application Mi Home ainsi qu’avec Google Home et Alexa.

À ce prix, ce ventilateur de Xiaomi est-il une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire pour un ventilateur compact et connecté. Il embarque une hélice à 7 pales qui fournit un débit d’air puissant sur une portée de ventilation de 12 m, tout en restant silencieux avec 30,8 dB. Le débit d’air est constamment analysé par le Fan 2 Lite pour optimiser la ventilation. Le ventilateur peut fonctionner de pair avec un climatiseur Mi Air Conditioner, et est compatible avec les capteurs de température et d’humidité de Xiaomi.

Enfin, trois vitesses différentes sont présentes ainsi qu’un mode veille qui réduit progressivement le débit d’air envoyé.

Les points à retenir sur le ventilateur Fan 2 Lite :

Sur pied ou sur meuble

Une grande bonne portée de ventilation

Contrôlable à distance et par la voix

