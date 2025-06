Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’été est bientôt là, le soleil se couche plus tard, les moustiques empêchent de dormir et les températures grimpent. C’est une excellente occasion d’investir dans un climatiseur en promotion.

Pour rafraîchir une pièce lorsque les températures sont au plus haut, il n’y a pas beaucoup de solutions. Si l’astuce de la serviette mouillée devant un ventilateur ne suffit plus, un climatiseur est une bonne alternative. Et lorsque l’appareil est mobile afin de s’installer dans n’importe quelle pièce, c’est encore mieux. C’est Lidl qui propose en ce moment l’un des meilleurs rapports qualité-prix, avec son climatiseur mobile Smart Cool 12000, un modèle aux bonnes performances qui fait le travail demandé, et même un peu plus.

Le climatiseur mobile Comfee Smart Cool 12000 est habituellement vendu 599 €. Il est en ce moment proposé sur le site de Lidl au prix de 349 €. Les frais de livraison à domicile sont de 4,99 €, et des frais de livraison supplémentaires d’un montant de 39,99 € s’appliquent.

C’est quoi, ce climatiseur mobile de la marque Comfee ?

Comfee est une marque qui appartient au grand groupe chinois Midea, fabricant d’électroménager, et qui propose des appareils de bonne qualité à des prix intéressants. Ses dimensions de 46,7 × 76,5 × 39,7 cm ne l’aident pas à passer inaperçu, mais son design, sans être révolutionnaire, reste suffisamment soignée pour ne pas gâcher la déco d’une pièce. Avec un poids de 36,5 kg, ce n’est pas le plus léger des appareils. Heureusement, il est doté de poignées et de roulettes pivotantes afin de le déplacer facilement.

Le Smart Cool 12000 dispose de plusieurs fonctions // Source : Comfee

Son installation est tout aussi simple, puisqu’il suffit d’utiliser le kit adapté aux fenêtres coulissantes pour l’installer en moins de 30 minutes. Pour les fenêtres classiques, dites à la française, vous aurez besoin d’un kit d’étanchéité pour éviter de faire entrer l’air chaud. Le tissu de calfeutrage pour fenêtres de la marque Hoomee fera l’affaire, et est en ce moment en promotion au prix de 25,99 € sur Amazon.

À ce prix, ce climatiseur mobile est-il une bonne affaire ?

Cette promotion de 250 € est une bonne affaire. Ce climatiseur mobile dispose d’une capacité de refroidissement jusqu’à 12,000 BTU/3,5 kW, et convient pour une pièce d’une superficie de 40 m² environ. L’air pulsé refroidit en théorie la pièce rapidement, et offre une température ambiante entre 17 °C et 35 °C. L’appareil dispose aussi d’une fonction de déshumidification d’une capacité de 83 l/jour, et d’une fonction ventilateur.

Au rang des fonctions qui accompagnent le Smart Cool 12000, un mode veille à faible consommation d’énergie, une minuterie sur 24 h, la présence de commandes vocales via Alexa et l’assistant vocal de Google, ou encore un mode nuit. Dans ce mode, le niveau sonore du climatiseur peut toutefois monter jusqu’à 65 dB. Enfin, il se situe dans la classe énergétique A grâce à son gaz réfrigérant R290, respectueux de l’environnement et à l’excellente efficacité énergétique.

Les points à retenir sur ce climatiseur mobile :

Mobile et rapide à installer

Une température ambiante entre 17 °C et 35 °C

Le gaz réfrigérant R290, respectueux de l’environnement

