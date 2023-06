Lorsqu’il pleut, on peut sentir une odeur particulière : le pétrichor. Cette agréable odeur de pluie ne vient en réalité pas du déluge lui-même, mais de composés chimiques associés à des huiles fabriquées par des plantes.

Après trois semaines sans pluie à Paris, et plusieurs jours de forte chaleur, le déluge s’est produit. Dans la soirée du 11 juin 2023, des trombes d’eau se sont déversées sur la capitale, inondant des voies de circulation et des stations de métro. Le même jour, de fortes pluies ont aussi surpris les habitants de Toulouse ou les fans de la chanteuse Beyoncé en concert à Marseille.

Dès les premiers instants de cette pluie, peut-être avez-vous senti une odeur particulière et familière dans l’air. Il s’agit du pétrichor.

Définition : quel est le nom de l’odeur de la pluie ?

Le pétrichor est l’odeur de la pluie. Le mot désigne plus précisément l’odeur de la terre après la pluie. Elle se dégage lorsque la pluie tombe sur la terre, après une période sèche.

L’étymologie de pétrichor est grecque : le pétrichor vient de « petra » (signifiant « pierre ») et « ichor » (signifiant « sang des dieux »). Le terme a été utilisé pour la première fois en 1964, dans la revue Nature, par deux scientifiques du CSIRO, l’organisme gouvernemental australien pour la recherche scientifique. Les auteurs mettent alors en évidence que des roches exposées des conditions chaudes et sèches, soumises à un processus de distillation à la vapeur, rejettent une huile. Cette substance piégée dans les roches et le sol est responsable de l’odeur.

La pluie a-t-elle vraiment une odeur ?

En réalité, la pluie elle-même n’a pas d’odeur. Néanmoins, on peut avoir l’impression de « sentir » le moment où il va pleuvoir. Cela s’explique ainsi : avec un taux d’humidité plus élevé juste avant la pluie, les pores des roches et du sol sont comme « piégés » par l’humidité et libèrent en partie leurs huiles dans l’air.

Mais, c’est lorsque la pluie se met véritablement à tomber que l’odeur la plus forte se fait sentir. Surtout si elle tombe sur un sol poussiéreux, argileux : de minuscules bulles d’air s’y forment, remontant vers la surface (comme des bulles de champagne) et éclatant en libérant des aérosols dans l’air. La présence de vent contribue à diffuser rapidement l’odeur.

Que sent le pétrichor ?

Le pétrichor est une odeur assez agréable lorsqu’on arrive à la sentir : son parfum est frais et rappelle celui du musc.

D’où vient l’odeur de la pluie ?

Le mécanisme du pétrichor n’a été décortiqué que des décennies après les premiers travaux de 1964, par des chercheurs de l’Institut de technologie du Massachusetts en 2010. Le pétrichor est « une combinaison de composés chimiques odorants issue d’huiles fabriquées par des plantes », résume ainsi The Conversation.

Deux éléments sont impliqués dans le pétrichor : la sécrétion de l’huile par les plantes par temps sec ainsi que des produits chimiques libérés par des bactéries dans le sol.

Qu’est-ce que la géosmine ?

À la base du pétrichor, on trouve effectivement des micro-organismes, des actinobactéries. Leur activité, qui transforme la matière organique morte en nutriments, produit un composé organique, la géosmine, qui se combine au pétrichor pour lui donner son odeur. La géosmine n’est pas toxique pour les humains, notre nez y est simplement très sensible : on peut la sentir même en faible quantité (et donc même en ville lorsqu’il pleut).

Juste avant une pluie, l’activité des actinobactéries s’accélèrent et elles produisent davantage de géosmine. Lorsque la pluie cesse et que le sol sèche, les actinobactéries redeviennent inactives.

