Dès que la température augmente, le bon sens voudrait que l’on privilégie certaines couleurs à d’autres pour s’habiller. Si cette idée commune a une explication scientifique, ce n’est pas le critère principal à prendre en compte.

C’est l’été, le thermomètre dépasse les 30 degrés et nous sommes nombreuses et nombreux à étouffer sous nos vêtements. Certains délaissent le t-shirt noir, qui donnerait trop chaud, d’autres craignent de porter du blanc et d’attraper un coup de soleil. Difficile de s’y retrouver. Avec l’augmentation des phénomènes comme la fameuse vague de chaleur, il est pourtant nécessaire de trancher le vrai du faux et de savoir comment se protéger au mieux.

Une histoire d’absorption de la lumière

Pourquoi la couleur d’un vêtement aurait-elle une incidence sur la façon dont nous ressentons la chaleur ? En fait, « la lumière, c’est de l’énergie pure. Par conséquent, quand un objet absorbe de la lumière, donc de l’énergie, parce qu’il ne peut pas la garder en lui, il va avoir tendance à la réémettre sous forme de chaleur », explique la physicienne et maitresse de conférence à l’université Sorbonne Paris Nord Nathalie Lidgi-Guigui.

Ainsi :

« Si la lumière est complètement réfléchie par une couleur, il y aura très peu d’énergie thermique, de chaleur qui va être réémise. »

« Si toute la lumière est absorbée par une couleur, à ce moment-là, la chaleur qui sera absorbée sera plus forte. »

C’est pour cette raison scientifique que nous considérons souvent qu’il est préférable de privilégier une tenue blanche à une tenue noire en plein été. La couleur blanche réfléchit toute la lumière, n’absorbe aucune couleur, donc aucune énergie thermique (chaleur). Le noir, à l’inverse, absorbe toutes les couleurs, et donc beaucoup plus d’énergie thermique. « Comme ça on pourrait se dire qu’il faut s’habiller en blanc pour avoir moins chaud plutôt que de s’habiller en noir. C’est un raisonnement qui est juste », commente Nathalie Lidgi-Guigui, interrogée par Numerama. La professeure nuance cependant : « malgré tout, les tissus blancs vont absorber un petit peu de lumière, et puis ça va dépendre des matériaux ».

Le blanc n’absorbe pas la lumière alors que le noir absorbe toutes les couleurs du spectre lumineux.

Photo de Ricky Esquivel. Source : Pexels

Concernant les couleurs intermédiaires, entre le noir et le blanc, si selon l’explication scientifique donnée précédemment, il vaut mieux porter des couleurs claires que sombres, la nuance entre chaque teinte est très fine. Chaque couleur porte une énergie thermique différente, mais sous 30 degrés, peu de différence entre un t-shirt bleu et un t-shirt rouge, selon la physicienne.

La clé : des vêtements amples

Il ne suffit pas de réfléchir à la couleur de ses vêtements pour lutter contre la chaleur cet été. La clé est plutôt de privilégier des vêtements amples, qui grâce au phénomène physique de convection thermique, vont aider la chaleur à s’évacuer. C’est ce qui explique que les Bédouins portent de longs vêtements aérés, parfois même de couleur foncée puisque cette dernière n’a pas tant d’importance.

Nathalie Lidgi-Guigui nous donne un exemple : « Quand on fait de la plongée, on met une combinaison pour se protéger de l’eau qui peut être très froide dans l’océan. Simplement, il y a quand même un peu d’eau qui pénètre et cette sensation de froid. L’idée de ces combinaisons est d’avoir une pellicule d’eau entre la peau et le tissu et de réchauffer cette pellicule d’eau pour pouvoir avoir son corps maintenu à 37 degrés. » C’est la même chose avec les vêtements amples des Bédouins.

Il est préférable de porter des vêtements amples avec des ouvertures. Photo de Sam Lion. Source : Pexels

« Si l’on a un vêtement très ample, le tissu va chauffer et il va chauffer l’air situé entre la peau et le tissu. Maintenant, l’air chaud a tendance à monter et va s’échapper par le col et les manches. Derrière, il va attirer de l’air froid, l’air le plus frais qu’il y a autour de vous », décrit la professeure de physique. Au final, ce petit mouvement d’air va créer de la ventilation et permettre d’avoir constamment de l’air plus frais au contact de la peau. Idéal en cas de fortes chaleurs. Ne surtout pas s’habiller avec un tissu moulant et collé au corps donc, qui va empêcher la chaleur de s’évacuer.

La transpiration aide à lutter contre la chaleur

Comme l’explique la chercheuse, les Bédouins vont encore plus loin : ils portent souvent en dessous de leur large robe des vêtements en coton près du corps. Avec la transpiration, ces vêtements vont se retrouver mouillés et ainsi les aider à se rafraichir. Ça vous parait étrange ? Là encore, cela s’explique par un processus physique.

Le corps humain a besoin d’être maintenu à 37 degrés. Lorsque cela devient difficile à cause des températures extérieures trop élevées, il va secréter de la transpiration qui va s’évaporer au contact de l’air chaud. Pour que l’eau de la transpiration s’évapore, de l’énergie va être utilisée, au lieu de se dissiper sous forme de chaleur. « Par exemple, s’il fait 30 degrés au bord de la plage, vous avez super chaud, vous allez dans l’eau, vous sortez, il fait toujours 30 degrés, mais vous avez moins chaud. Ce n’est pas la température extérieure qui change, c’est la manière dont les échanges d’énergie entre la peau et l’air se fait qui est différente », résume Nathalie Lidgi-Guigui.

La transpiration aide à réguler la température du corps. Photo de Ketut Subiyanto. Source : Pexels

Un tissu mouillé ou notre transpiration nous aident à rester au frais, ou du moins à une température convenable pour le fonctionnement de notre corps. Cela fonctionne par contre beaucoup moins bien dans les pays ou situations dans lesquelles le taux d’humidité dans l’air est très élevé. Dans ce cas, l’eau a souvent plus de mal à s’évaporer.

Si porter des vêtements adaptés permet de combattre la sensation de chaleur, il convient aussi de prendre d’autres précautions : s’hydrater correctement, consommer des aliments riches en eau et garder un intérieur frais. D’autant que les épisodes de canicules à répétition ne sont pas près de s’arrêter avec le réchauffement climatique.

