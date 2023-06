En période de fortes chaleurs, certains aliments sont parfaits pour l’organisme, quand d’autres ne le sont pas. Voici comment adapter vos recettes au printemps et en été, en pleine hausse des températures.

Avec un dérèglement climatique qui s’aggrave de jour en jour, l’humanité n’a pas d’autres choix que de se préparer pour des étés de plus en plus chauds ou des périodes de fortes chaleurs ou de canicules qui pourraient avoir lieu à n’importe quel moment dans l’année. Nos organismes vont devoir s’adapter à ces changements brusques et pour cela, il peut être bon d’avoir une alimentation davantage corrélée aux fortes températures.

Bien entendu, cela passe par une hydratation importante, avec des boissons qui sont plus recommandées que d’autres. Mais ça passe aussi par la consommation d’aliments, qui permettent au corps humain de mieux supporter un thermostat qui dépasse les 30°.

Les aliments riches en eaux

Quand il fait chaud, le corps humain perd entre 3 et 3,5 litres d’eau par jour. C’est beaucoup plus qu’en temps normal, où on perd entre 1 et 2,5 litres d’eau par jour. Il faut donc pouvoir réalimenter son corps par tous les moyens possibles, notamment en mangeant. Ça tombe bien, puisque de nombreux fruits et légumes permettent de s’hydrater. On peut citer :

La tomate

Le concombre

La pastèque

Le melon

La courgette

Le radis

La fraise

La salade verte

Le pamplemousse

Le céleri

La pêche

Les carottes

L’ananas

Les crudités, alliés important de l’été // Source : Wikimedia Commons

Au-delà de leurs apports en eau, ces aliments sont dotés d’avantages importants. « Les crudités sont fraîches, rafraichissantes et ne nécessitent pas de cuisson. Mais attention à ne pas tomber dans le 100 % cru. C’est bien d’en inclure une portion par jour », explique Céline Clauss, nutritionniste dans le Val-de-Marne. Dans une interview pour Numerama, elle affirme aussi qu’il est possible de consommer des légumes cuits mais froid, pour ne pas manger uniquement des produits crus : « Ça se fait beaucoup au Maghreb, ils font cuire des aliments et les laissent refroidir pour les manger froid. Donc l’idée, c’est de ne pas manger uniquement cru parce que manger que du cru causerait un petit peu de tort à nos intestins. Pour ceux qui ont une digestion difficile. Ce n’est pas forcément une bonne idée de manger tout cru ».

La viande blanche

Baisser sa consommation de viande peut être avantageux pour le corps. Mais la viande reste particulièrement consommée, même quand il fait très chaud. Dans ces moments-là, il faut surtout privilégier les viandes blanches, moins grasses et plus faciles à digérer que les viandes rouges. À ce titre, le poisson (qui est considéré comme une viande blanche), la volaille, le porc, le poulet, le lapin ou le veau figurent parmi les aliments recommandés pour manger sans faire souffrir son estomac quand il fait chaud.

La viande blanche, meilleure que la viande rouge en été // Source : Pexels

Selon Céline Clauss, la viande blanche peut aussi être « très facilement consommée froide. Le meilleur moyen de la manger, ce serait d’éviter de rajouter des fritures ou et plutôt aller sur des cuissons qui soit un petit peu plus digeste, donc un petit peu moins riches en graisse. On peut la cuire, par exemple, juste avec un filet d’huile d’olive ou à la vapeur. Ça, ce sont des cuissons qui sont un petit peu plus intéressantes ».

Des produits de la mer

Si la croyance populaire pousse à consommer des produits marins en été, c’est plutôt appuyé par les nutritionnistes. C’est pour cela que le poisson, déjà mentionné plus haut, est si apprécié quand il fait chaud. Pour la saison estivale, certaines espèces sont recommandées :

La dorade

La sardine

La sole

L’anchois

Le mulet

Le rouget

Le bar

Le maquereau

La raie

Le saumon

Le lieu jaune

Le colin

Le turbot

Le thon blanc

Parallèlement aux poissons, les crustacés restent aussi très appréciés. La crevette, la langoustine, le homard, l’écrevisse, les gambas ou encore le tourteau sont de très bonnes idées pour accompagner des entrées ou des plats lorsqu’il fait chaud.

Des laitages

Comme les fruits et les légumes, les produits laitiers sont composés en grande partie d’eau. Ils forment ainsi un véritable substitut à l’eau et peuvent en plus être consommés sous diverses formes. Si vous n’appréciez pas le lait, vous pouvez toujours vous tourner vers les yaourts natures ou le fromage blanc, qui permettent de s’hydrater.

« L’intérêt de consommer des produits laitiers en été, c’est surtout pour leur forte contenance en eau. Un yaourt nature standard contient à peu près 80 % d’eau, donc ça va contribuer à notre hydratation de l’eau que l’on peut boire. Les produits laitiers de façon générale, vont amener beaucoup d’eau et procurer un peu de fraîcheur. » Pour autant, il ne faut pas non plus en consommer à outrance. « Deux produits laitiers par jour, pour la population adulte en bonne santé, pour les enfants et pour les personnes âgées. »

Les soupes froides

Lorsqu’il fait chaud, de nombreuses personnes transpirent de manière importante. Cela peut provoquer une perte en sel et en eau très importante, qu’il faut compenser. Les soupes froides ou les gaspachos répondent parfaitement à cette demande, comme l’explique Céline Clauss : « Il y a un côté pratique à faire des soupes froides qui vont être aussi rafraichissantes. C’est aussi une bonne alternative aux légumes chauds ».

Ces soupes, peuvent aussi être accompagnées de sel, surtout en été : « Il en faut alors en quantité raisonnable. Une soupe froide va nous permettre de réintroduire les nutriments éliminés lors de la transpiration. Quand il fait chaud, quand on transpire, on évacue, on perd les sels minéraux et donc c’est assez intéressant de saler un petit peu », détaille Céline Clauss.

Les aliments à éviter

Quand il fait chaud, certains aliments ne sont clairement pas recommandés. C’est le cas de la junk food, grasse et qui demande à l’organisme un travail de digestion important et une hausse de la température du corps qui peut vite être désagréable. La viande rouge est aussi fortement déconseillée en période de fortes chaleurs. Si l’été est la saison des barbecues, la digestion des viandes rouges, comme le steak, provoque elle aussi une hausse de température corporelle. De plus, des viandes comme le jambon ou le bacon favorisent la rétention d’eau à cause de leur fortes tenues en sel. Cela concerne aussi des aliments comme les chips ou les poissons fumés.

Oublier les grecs // Source : Trip Advisor

Les aliments trop sucrés doivent aussi être mis de côté. Exit les pâtisseries, les gâteaux ou les bonbons, qu’on ne peut en plus pas vraiment considérer comme des aliments. Même les pommes de terre, le pain ou encore les pâtes sont déconseillés, en raison de leur apport en sucres lents. Néanmoins, ils peuvent être consommés en salade, aux côtés de tous les aliments conseillés dans cet article. Alors, à table.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !