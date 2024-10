Lecture Zen Résumer l'article

L’ouragan Milton est déjà décrit comme la tempête du siècle outre-Atlantique. Alors que la Floride est en état d’alerte maximale, la Nasa et SpaceX ont préféré reporter une mission spatiale vers Jupiter qui devait partir le 10 octobre. Trop risqué.

Des pluies diluviennes, des rafales à plus de 285 km/h et des qualificatifs qui en disent long sur l’intensité de la tempête. Ces derniers jours, l’État de Floride, Cuba et le Mexique sont confrontés à Milton, un ouragan majeur qui est d’ores et déjà décrit comme une « tempête féroce », si forte qu’elle est déjà envisagée comme la tempête du siècle.

Toute la région est en état d’alerte maximale. Le président américain Joe Biden a prié la population d’évacuer les zones à risque tant qu’il est encore possible de le faire sans prendre de risque, et de suivre scrupuleusement les consignes données par les autorités. « C’est une question de vie ou de mort », a-t-il écrit sur Twitter, multipliant les messages de mise en garde.

Pas de mission vers Jupiter pour l’instant

Au-delà des enjeux de sécurité civile, l’ouragan Milton, qui est en train de s’abattre sur la Floride, et a déjà tué quelqu’un, a fait une autre « victime » : la mission Europa Clipper. Censée partir de Floride le 10 octobre 2024, elle a été repoussée par l’agence spatiale américaine (Nasa). Il fallait s’y attendre : les conditions météorologiques sont trop mauvaises.

« Des vents violents et de fortes pluies sont attendus dans les régions de Cap Canaveral […], sur la côte est de la Floride. Les équipes de lancement ont sécurisé le vaisseau spatial Europa Clipper de la Nasa dans le hangar de SpaceX au complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de l’agence en Floride », écrit l’agence dans un point d’étape.

Ce renoncement est seulement partie remise. La Nasa et SpaceX — qui va s’occuper de lancer la sonde avec sa fusée Falcon Heavy — ont d’autres opportunités de tir, jusqu’au 6 novembre 2024. La date qui sera retenue dépendra toutefois de l’état des équipements et des besoins éventuels de réparation, après le passage de la tempête.

C’est ce qu’a confirmé Tim Dunn, directeur principal du programme qui supervise les lancements de la Nasa. « Une fois que nous aurons obtenu le feu vert, après l’évaluation des installations et les actions de récupération, nous déterminerons la prochaine opportunité de lancement pour cette mission phare de la Nasa. »

Europa Clipper est une mission au long cours de la Nasa. En effet, elle doit rejoindre le système de Jupiter vers 2030. Objectif ? S’approcher d’une des lunes de la plus grosse planète du Système solaire, en l’occurrence Europe, pour analyser ses caractéristiques. Celles-ci sont potentiellement favorables à l’émergence de la vie.

