Lecture Zen Résumer l'article

La première mission spatiale de la Française Sophie Adenot est prévue pour 2026, dans l’ISS. Le nom de cette mission, ainsi que son écusson, a été dévoilé à l’occasion du Salon du Bourget. L’astronaute est actuellement en formation intensive à Houston, aux États-Unis.

Il y aura bientôt une nouvelle Française dans l’espace. Au printemps 2026, Sophie Adenot s’envolera pour la première fois en direction de la Station spatiale internationale (ISS). Elle deviendra ainsi la première astronaute de sa promotion européenne à partir dans l’espace. Pour Sophie Adenot, les préparatifs ont déjà commencé depuis longtemps.

Outre une formation physique intensive, que la Française est en train de parfaire aux États-Unis à Houston, ce futur voyage spatial implique également de choisir un nom de mission. Ce nom vient justement d’être annoncé le 20 juin 2025 à l’occasion du Salon du Bourget. Josef Aschbacher, le directeur général de l’ESA (Agence spatiale européenne), accompagné du président de la République Emmanuel Macron, ont révélé le nom « εpsilon » ainsi que le patch officiel de la mission de Sophie Adenot.

Annonce du nom et de l’écusson de la mission de Sophie Adenot dans l’espace. // Source : ESA-P. Servent

La mission εpsilon : que signifie ce nom pour Sophie Adenot ?

Même si l’astronaute française n’était pas sur place à Paris, elle a expliqué le sens que ce nom représente pour elle. « εpsilon a pour but de rappeler que même les plus petites actions peuvent déclencher un changement, se propager et avoir un impact sur nos vies que nous n’aurions jamais imaginé », a tweeté Sophie Adenot. « J’aurais adoré être présente en personne au Salon du Bourget pour célébrer ce moment avec vous, mais bien sûr, la mission (et l’entraînement) passent avant tout ! »

En mathématique, le symbole ε est généralement utilisé pour désigner des petits nombres. Le nom εpsilon est ainsi une manière, explique l’ESA dans son communiqué, de montrer que tous les rôles, même les plus petits, rendent une mission spatiale possible. Celui de l’astronaute, évidemment, mais aussi de toutes les équipes qui l’accompagnent dans cette grande aventure — comme les formateurs d’astronautes, par exemple.

Voici l’écusson de la mission εpsilon

Quant au visuel de l’écusson, il s’inscrit aussi dans cette perspective. C’est un colibri qui a été retenu pour figurer en son centre. « Bien qu’il soit l’un des plus petits oiseaux de la Terre, il joue un rôle crucial dans l’écosystème de la jungle, en pollinisant de nombreuses plantes », décrit l’ESA. Évidemment, on retrouve une référence à la France, avec trois points colorés en bleu, blanc et rouge en haut de l’écusson. Mais, une autre lecture est possible : ces points peuvent aussi représenter la Terre, la Lune et Mars.

L’écusson de la première mission de Sophie Adenot dans l’espace. // Source : ESA, montage Numerama

Pour l’instant, on ne sait pas encore précisément ce que Sophie Adenot devra faire à bord de l’ISS. Mais, comme Thomas Pesquet avant elle, elle devra certainement réaliser de nombreuses expériences scientifiques et contribuer à la maintenance de ce vaisseau géant en orbite de la Terre — dans lequel il faut aussi savoir anticiper les pires dangers.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama