La saison 4 de la série culte de Netflix n’arrive pas sur les écrans avant le 27 mai. Mais vous pouvez déjà vous spoiler les premières minutes du premier épisode, si vous voulez.

Généralement, les studios font leur possible pour éviter de dévoiler quoi que ce soit avant la sortie de leurs nouveaux films. Andrew Garfield avait nié jusqu’au dernier moment son retour dans Spider-Man : No Way Home afin de garder la surprise intacte pour les fans ; et Marvel avait même laissé planer le doute sur un éventuelle effacement de l’acteur d’une bande-annonce du film.

Pour la sortie de la saison 4 de Stranger Things, Netflix a choisi la stratégie inverse. Alors que la sortie de la très attendue nouvelle saison n’est pas prévue avant le 27 mai, la plateforme de streaming a publié sur YouTube le 20 mai une vidéo dévoilant les 8 premières minutes du premier épisode.

Le poster de la saison 4 de Stranger Things // Source : Netflix

Les 8 premières minutes de Stranger Things saison 4 dévoilées

Vous pouvez trouver la vidéo ci-dessous, et vous spoiler les 8 premières minutes.

La saison 4 de Stranger Things, l’avant-dernière, sera très différente des précédentes. Elle est en effet divisée en deux parties : la première, composée de 7 épisodes, sort le 27 mai. Mais il faudra attendre pour la deuxième partie : les deux derniers épisodes sortiront le 1er juillet.

Cette saison sera aussi la plus longue. Un article du New York Times, qui a interviewé les deux créateurs du show à succès, indique la saison 4 est plus longue de 5 HEURES que la saison 3. Les trois premiers épisodes durent chacun plus de 75 minutes. The Verge cite également une publication de Netflix, qui précise que le 7e épisode fera 1h38, le 8e 1h25, et le dernier plus de 2h30. De quoi nous réserver quelques surprises, et qui montre qu’au final, les 8 premières minutes ne représentent pas grand chose par rapport à toute la saison.

Mais si vous aimez vous faire divulgâcher les évènements d’une série, vous pouvez également vous tourner vers la version Stranger Things du jeu Monopoly. Le fameux jeu de plateau aurait apparemment inclus un énorme spoiler sur la nouvelle saison, d’après le Hollywood Reporter.