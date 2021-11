Les fans rêvent du retour d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire dans Spider-Man : No Way Home, le prochain Marvel qui sortira en décembre. Mais ce premier martèle qu'il n'a pas été convié au casting.

Andrew Garfield persiste et signe : il jure sur tous les toits qu’il ne sera pas dans le très attendu Spider-Man : No Way Home, prévu pour le 17 décembre 2021.

« Je ne suis pas dans le film », a-t-il insisté au cours d’une interview au Today Show, une émission télé américaine. « J’adore Spider-Man, je l’ai toujours adoré, j’ai été ravi de le jouer. J’ai très hâte de savoir ce qu’ils vont faire du troisième opus », a-t-il continué, devant des journalistes aux moues circonspectes. « Je suis vraiment sincère ! » a-t-il également poursuivi.

Il faut dire qu’il y a, depuis des mois, de très nombreuses rumeurs sur l’éventuelle présence de l’ancien acteur de Spider-Man (ainsi que celui des premiers films, Tobey Maguire) à l’affiche de ce troisième volet. Il s’agirait d’un immense événement, car ce n’est jamais arrivé dans l’histoire de la franchise.

Cette possibilité est notamment envisagée à cause de la thématique du film : Spider-Man : No Way Home nous plongera dans un univers alternatif, créé par Docteur Strange, dans lequel tout le monde a oublié que Peter Parker était la réelle identité de l’homme-araignée. La première bande-annonce a montré que dans cet univers différent, de nombreux anciens méchants de Spider-Man vont revenir. Il ne serait donc pas incohérent que les « anciens » Spider-Man reviennent aussi — c’est Tobey Maguire qui affrontait le Bouffon Vert dans le Spider-Man (2002) de Sam Raimi, par exemple.

« Je fais bien mon travail »

Une petite phrase pourrait laisser penser qu’Andrew Garfield cache quelque chose. Les deux présentatrices de l’émission savaient qu’il s’attendait à ce qu’elles posent une question sur le prochain Spider-Man, sachant qu’il avait déjà été interrogé plusieurs fois sur le sujet. L’une d’entre elles a donc choisi de prêcher le faux pour savoir le vrai, en lançant : « Vous devriez juste confirmer, comme ça c’est fait. » L’acteur a alors ri, avant de répondre : « Vous faites vraiment bien votre travail, mais je suis encore plus fort dans le mien. »

Il est possible qu’il s’agisse d’une réponse humoristique, mais le fond du message laisse penser que l’ex-super-héros aurait l’habitude de ne pas révéler des informations concernant ses futurs projets. C’est d’autant plus probable que si Garfield était vraiment au casting de Spider-Man : No Way Home, il serait forcément obligé, contractuellement, de ne rien dire, tant la surprise pour les fans serait importante.

Cela fait des mois que l’acteur s’évertue à démentir les rumeurs, de manière plus ou moins convaincante selon les interviews. Début septembre 2021, il assurait à Variety qu’il « n’était pas au courant d’être inclus » dans ce projet. Il a ensuite réitéré chez Jimmy Fallon, assurant qu’il n’était pas au courant qu’une photo avait fuité, le montrant potentiellement sur le tournage du nouveau Spider-Man, aux côtés de Tom Holland et Tobey Maguire. Depuis, certaines images circulent toujours sur le web — il est évidemment impossible de savoir s’il s’agit de vraies photos ou de photomontages, même si les preuves commencent doucement à s’accumuler.

Une prochaine bande-annonce, qui sortira le 17 novembre 2021, donnera peut-être plus d’informations sur ces éventuels caméos. Ou bien il faudra prendre son mal en patience, et attendre la sortie du film en décembre.

Minutos atrás, o @johncampea postou simplesmente ISTO AQUI e apagou. Na legenda, ele brinca : "real ou um excelente photoshop… o que você acha ?". ESTAMOS EM SURTO POIS ESTA IMAGEM DO DEMOLIDOR TÁ MUITO BEM FEITA OU… É REAL !#SpiderManNoWayHome #HomemAranhaSemVoltaParaCasa pic.twitter.com/kcH3elk1TQ — Legado da Marvel (@legadodamarvel) November 9, 2021

