Une séquence de la deuxième bande-annonce de Spider-Man No Way Home est fortement suspecte.

Les deux anciens Spider-Man seront-ils dans No Way Home ? Les deux interprètes, Tobey Maguire et Andrew Garfield, seront-ils finalement au casting du film ? Les acteurs continuent de nier, sans être très convaincants. La plupart des grands méchants des précédents films feront leur retour, avec leurs acteurs d’origine tels qu’Alfred Molina dans le rôle du Dr Octopus. Plus la sortie se rapproche, plus la présence des anciens « Spidey » semble probable.

Mais Marvel semble vouloir garder le secret le plus longtemps possible… au point d’effacer numériquement les deux acteurs des extraits ? Cette théorie a émergé le 17 novembre 2021 lors de la publication du deuxième trailer.

La scène suspecte de la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home

Il est difficile de prouver que des personnages ont été effacés au montage puisqu’ils sont alors, si c’est vrai, invisibles par définition. Une scène située vers la fin de la bande-annonce, dans sa version diffusée par Sony Pictures Brasil, est toutefois particulièrement suspecte.

C’est une séquence qui ressemble à une bataille finale, avec Sandman et l’Homme-Lézard. Ce dernier, le Lézard, semble bondir dans le vide vers quelqu’un — mais personne n’apparaît à l’écran. Quelques secondes plus tard, le crâne de celui-ci subit un brutal et soudain mouvement de recul. Difficile de ne pas y avoir l’effet d’un violent coup porté au Lézard. Un coup porté… par l’air, sans doute, puisqu’il ne fait face à personne. Et c’est vrai que l’air peut parfois être un peu virulent et décider de frapper quelqu’un au visage…

Ou alors, cette scène est le résultat d’un effacement numérique — c’est-à-dire des effets spéciaux visant à supprimer quelqu’un au montage — de l’un des Spider-Man. Celui d’Andrew Garfield ou de Tobey Maguire. Il faut noter que la version internationale de la bande-annonce est coupée juste avant ce drôle d’effet (idem pour la version brésilienne finalement postée sur Youtube), ce qui est d’autant plus étrange.

Il convient aussi de noter que ces échafaudages sont présents dans certaines photos volées qui circulent sur le web, et qui auraient été prises au cours du tournage de ce nouveau Spider-Man : on y voit notamment d’autres acteurs que Tom Holland dans le costume de l’homme araignée.

Il y a d’autres moments suspects dans cette bande-annonce. Par exemple, lorsque MJ tombe du pont ressemble à celui où Gwen Stacy meurt dans The Amazing Spider-Man 2. On voit alors seulement une main d’homme-araignée : cela pourrait très bien être celle d’Andrew Garfield qui, dans une circonstance similaire, sauve le grand amour de cet autre Peter Park, là où il n’a pas pu le faire dans son univers.

Il est probable que Marvel garde le secret jusqu’à la sortie du film. Donc réponse fin décembre au cinéma.

