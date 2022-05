Disparu en 2018, Stan Lee était connu pour ses courtes, et souvent humoristiques, apparitions dans les films Marvel. Et s’il revenait ?

En 2018, le monde des comics pleurait la disparition de Stan Lee, créateur de nombreux super-héros disparu à l’âge de 95 ans. Le grand public le connaissait également grâce à ses nombreuses apparitions dans les films estampillés Marvel, bien avant la naissance du MCU. Et il pourrait bien devenir éternel, grâce à un deal passé entre Disney et Stan Lee Universe, officialisé dans un communiqué publié le 18 mai. Grâce à lui, la multinationale va pouvoir utiliser l’image de Stan Lee pendant 20 ans.

Il s’agit d’un accord de licence portant sur l’apparence, le nom, la voix et les archives (vidéo comme audio) liés à Stan Lee. Concrètement, Disney et Marvel Studios vont pouvoir ressusciter, s’ils le souhaitent, la figure emblématique dans de futurs projets. La participation dans des films et séries est déjà citée, tout comme des apparitions de Stan Lee dans les parcs d’attraction ou encore du merchandising.

L’héritage va donc être perpétré, malgré une éthique douteuse ; on parle de faire de l’argent sur une personne décédée.

Stan Lee // Source : Wikimedia Commons/Gage Skidmore

Stan Lee bientôt en deepfake dans les futurs films du MCU ?

« Cet accord va assurer que Stan, grâce à des technologiques numériques, des archives et sous d’autres formes, continuera de vivre dans les films Marvel et les parcs Disney », explique Andy Heyward, CEO de Genius Brands (qui gère en partie Stan Lee Universe). Tout porte à croire que Stan Lee fera bientôt son retour dans le Marvel Cinematic Universe, notamment grâce à la technologie deepfake — laquelle permet entre autres de faire revenir les morts. Disney s’en est déjà servie pour faire revenir Peter Cushing dans Star Wars: Rogue One.

Dans un article publié le 18 mai, The Hollywood Reporter tempère un peu l’opportunité de revoir Stan Lee au cinéma. Selon ses sources, « cela ne pave pas la voie pour un retour des caméos de Stan Lee, du moins pas sous la forme traditionnelle ». Il faut par ailleurs rappeler que Disney avait promis, en 2019, qu’il ne fera plus apparaître Stan Lee dans ses films. On y a cru après la scène du sosie, coupée au montage de Spider-Man No Way Home. On y croit un peu moins avec ce nouveau partenariat, qui permettrait à Disney de revenir sur sa décision. A-t-on vraiment envie de voir un Stan Lee numérique à chaque futur film du MCU ? Rien n’est moins sûr. Un immense hommage, en revanche, serait une excellente idée à l’occasion de l’anniversaire des 100 ans de Stan Lee (28 décembre 2022).

Pour rappel, Stan Lee a multiplié les caméos dans les productions Marvel depuis le téléfilm The Trial of the Incredible Hulk (1989). Sa dernière apparition sur grand écran date de 2018, avec la sortie d’Avengers: Endgame (où il arbore un visage rajeuni). Pendant toutes ces années, il était un running gag des blockbusters de super-héros, puisque ses scènes étaient souvent humoristiques.