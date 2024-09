Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous souhaitiez vous abonner à Disney+, le service de SVOD propose actuellement une offre avec le premier mois à moins de 2 €. Idéal pour tester la plateforme.

C’est quoi, cette offre Disney+ ?

La plateforme de streaming Disney+ propose une offre limitée sur son abonnement Standard avec publicités, au prix de 1,99 € pour un mois, au lieu de 5,99 € par mois. Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés ainsi qu’aux anciens utilisateurs qui souhaitent se réabonner. L’offre est disponible jusqu’au 27 septembre 2024.

Passé le premier mois, votre abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif Standard avec publicités, sauf si vous résiliez.

Quelles séries et films regarder sur Disney+ ? ?

Le service de SVOD possède un catalogue très vaste, et vous risquez facilement de vous perdre parmi les nombreux contenus proposés. Pour faire simple, vous retrouverez l’ensemble des productions Disney et Pixar, ainsi que différentes licences telles que Star Wars, les films et séries Marvel, ou encore l’intégralité des Simpson. Le catalogue de Disney+ ne s’arrête pas à l’animation et de nombreuses sagas cinématographiques sont aussi de la partie.

En dehors des séries Star Wars largement mises en avant par la plateforme, vous profiterez aussi de nombreux autres titres qui valent le coup d’œil. Vous retrouverez par exemple les trois premières saisons de The Bear qui peuvent à elles seules convaincre de prendre un abonnement à Disney+, ou encore la série Shogun, renouvelée pour une seconde saison. Les plus jeunes et leurs parents pourront aussi profiter en famille des trois saisons de l’excellente série animée Bluey.

La saison 3 de The Bear est disponible sur Disney+ // Source : FX/Disney+

À ce prix, cette offre est-elle intéressante ?

Si vous n’avez jamais eu Disney+ et que quelques séries ou films vous intéressent, alors c’est une offre intéressante pour découvrir le service. Si vous êtes cinéphiles, la plateforme regorge de films intéressants, de classiques et de pépites moins connues. Notez que si vous avez frissonné au cinéma devant Alien Romulus cet été, l’ensemble de la saga est disponible sur Disney+.

De nouvelles séries et de nouveaux films récents débarquent sur la plateforme chaque mois. Enfin, dans l’offre Disney+ Standard, des publicités apparaissent dans les films et séries, avant le début et parfois pendant la lecture, mais pas dans les contenus à destination des enfants.

