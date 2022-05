Square Enix ne vend que des versions streaming de ses jeux Kingdom Hearts sur Switch. Il n’y a actuellement aucun moyen de télécharger et d’installer l’un d’eux sur la console hybride.

Sur Switch, les versions Cloud des jeux Kingdom Hearts ont reçu une nouvelle mise à jour le 12 mai 2022, a annoncé Square Enix. Cela signifie que les trois collections — Kingdom Hearts – HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue et Kingdom Hearts III + Re Mind — sont désormais en version 1.0.3.

Kingdom Hearts est l’une des franchises les plus importantes du jeu vidéo. Lorsque le protagoniste de la série Sora a été annoncé comme le dernier ajout à la liste des personnages jouables sur Super Smash Bros Ultimate, par exemple, les fans du monde entier étaient ravis. L’arrivée du manieur de Keyblade était un événement pour lequel les fans de la saga faisaient campagne depuis de nombreuses années.

Mais, ce n’est pas tout. Il y’a un autre développement que beaucoup de personnes attendaient avec impatience, celui de la sortie des remakes sur Switch. Comme pour Control, cela s’est finalement concrétisé, mais pas comme les fans l’espéraient. Le cloud de Kingdom Hearts s’est avéré presque injouable en raison de bugs et des problèmes de connexion.

Kingdom Hearts III. // Source : Square Enix/Disney

Kingdom Hearts avertit désormais les joueurs Switch

Ces mises à jour apportent quelques modifications sur les versions Cloud de la saga Kingdom Hearts. Pour rappel, les jeux nécessitent que vous soyez connecté à Internet pour pouvoir y jouer. Le dernier gros jeu de la série, Kingdom Heart III, a quant à lui reçu une option supplémentaire pour vous permettre de choisir entre les modes « Performance » et « Graphics ». Cela signifie que, si vous avez des bugs et du mal à avancer dans certains niveaux de Kingdom Hearts III, comme par exemple l’ultime bataille des Sans-coeur, ou le combat contre le boss secret Yozora, vous pourrez modifier les priorités du logiciel de streaming pour rendre le jeu au moins un peu plus fluide.

Mais ce n’est pas tout : désormais, de nouveaux messages sur l’écran de sélection des jeux vous avertiront des bugs que vous pouvez rencontrer. Bien qu’il soit bon de savoir si le jeu fonctionnera avant même de le lancer, cela incitera probablement les joueurs a éviter de plus plus l’achat des jeux en streaming via des services comme Stadia ou Amazon Luna.