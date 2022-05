Tout juste arrivé sur la console hybride, le fameux Nintendo Switch Sports est déjà inondé de noms d’utilisateurs inappropriés. Nintendo doit désormais contre-attaquer.

Nintendo Switch Sports est le jeu qui veut surfer sur le succès de son prédécesseur, le fameux Wii Sports. Avec la sortie du jeu le 29 avril 2022, Nintendo a également mis en place des filtres de grossièretés pour s’assurer qu’aucun joueur ne puisse mettre un pseudo inapproprié ou trop scandaleux à l’écran, notamment lors d’une partie en ligne. Ce n’était pas suffisant.

Les mesures prises par Nintendo sont facilement contournantes et certains joueurs parviennent à afficher leurs plaisanteries dans le jeu pensé pour la console Switch.

Nintendo Switch Sports. // Source : Nintendo

Les joueurs échappent aux filtres de grossièretés de Nintendo

Dans Nintendo Switch Sports, les joueurs peuvent créer eux-mêmes les noms d’utilisateurs qu’ils souhaitent, et modifier les personnages Mii qu’ils créent. Certains joueurs choisissent des pseudos simples, mignons, voire inoffensifs. D’autres en revanche, ont attendu la sortie du jeu pour commencer à troller et afficher des noms à caractère sexuel ou faisant référence au terrorisme.

Reddit : Nintendo Switch Sports

La communauté de Nintendo a vite réagi sur Reddit et demande l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité permettant de signaler ces joueurs au service support.

Certains joueurs ont déjà été bloqués par Nintendo, mais comme souvent, il suffit pour eux d’insérer un numéro ou un caractère spécial pour recréer un compte et contourner ce problème. De plus, l’ajout et la modification des Mii a permis aux joueurs de faire passer d’autres contenus inappropriés — des joueurs ont rapporté sur Reddit avoir joué contre d’autres joueurs nommés Ben Laden, Hitler et Michael Jackson.

Même si c’est une tradition de longue date pour les joueurs d’échapper aux filtres de grossièretés pendant la sortie de certains jeux, Nintendo devrait rapidement renforcer la sécurité sur Nintendo Switch Sports, et surtout le mode en ligne. Le jeu est avant tout un moyen de s’amuser, de passer du temps avec ses amis ou sa famille.