À l’occasion de la sortie de Nintendo Switch Sports, remake moderne de Wii Sports, Numerama a décidé d’organiser un tournoi entre deux de ses journalistes. Le résultat est à découvrir sur notre chaîne YouTube.

Nintendo Switch Sports n’est pas seulement un remake de Wii Sports, c’est aussi une version remise au goût du jour avec de nouvelles disciplines et un mode en ligne. Disponible depuis le vendredi 29 avril, ce nouveau jeu rompt malheureusement avec une des caractéristiques de la version précédente : sa gratuité. Il faut débourser entre 40 et 50 euros pour obtenir Nintendo Switch Sports, mais l’on pourra se consoler cet automne grâce à l’arrivée du golf dans une mise à jour gratuite. Pour l’instant, six disciplines sont au programme : le tennis, le badminton, le volley, le bowling, le chambara et le football.

Pour aller plus loin Wii Sports vous manque ? Voici nos jeux préférés du nouveau Nintendo Switch Sports

Nintendo Switch Sports vaut-il vraiment 40 euros ? Le motion gaming est-il toujours aussi amusant aujourd’hui ? Pour le savoir, nos journalistes Maxime Claudel et Nicolas Lellouche ont décidé de régler leurs différends dans une méga-partie de Nintendo Switch Sports. Le résultat est disponible en vidéo et, on l’espère, saura vous faire rire :

Un moment fun, mais pas un grand jeu

Comme vous le constaterez probablement dans cette vidéo, nous avons indéniablement passé un bon moment avec Nintendo Switch Sports. Cependant, la magie n’est pas aussi grande qu’il y a 15 ans. Là où Wii Sports donnait l’impression de jouer aux jeux du futur, Nintendo Switch Sports procure la sensation inverse. C’est un excellent jeu pour la nostalgie ou pour les soirées entre amis, mais pas du tout un indispensable. Quoiqu’il en soit, l’amusement est toujours là. Vivement la revanche !