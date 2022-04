FromSoftware a déployé une nouvelle mise à jour pour Elden Ring. Elle corrige un bug lié à Malenia, boss qui devenait encore plus difficile à battre en multijoueur.

Il y a quelques jours, FromSoftware a déployé un gros patch pour Elden Ring. S’il a corrigé certains soucis (exemple : intégrer de meilleures indications pour le tutoriel), il en a apporté d’autres. Ainsi, Malenia, considérée à juste titre comme la pire boss du jeu, est devenue encore plus cauchemardesque en multijoueur. Dans un communiqué publié le 26 avril, Bandai Namco officialise la disponibilité d’une nouvelle mise à jour pour retrouver la Malenia d’avant.

À cause du bug, Malenia, l’une des égéries d’Elden Ring, était capable de regagner de la santé sans toucher sa victime. Le personnage est effectivement doté d’une compétence de régénération, mais elle lui permet normalement de récupérer de la vie quand elle porte une attaque réussie. Le bug a donc rendu l’affrontement encore plus ardu, quand on passe par le mode coopératif, y compris pour les légendes de la communauté.

Malenia dans Elden Ring // Source : Capture YouTube

Ne vous inquiétez pas, Malenia reste un calvaire dans Elden Ring

« Correction d’un bug avec Malenia, l’Épée de Miquella, avec lequel sa santé n’était pas récupérée de manière appropriée dans l’environnement multijoueur », peut-on lire dans la note du patch. Attention, cela ne veut pas dire que Malenia est subitement devenue plus simple à battre. FromSoftware a pensé cette boss optionnelle comme une véritable épreuve pour les nerfs. En plus de son pouvoir de régénération qui rallonge le face-à-face et le besoin d’être concentré, Malenia dispose d’une longue portée, d’une palette variée et d’un combo capable de tuer n’importe qui en une poignée de secondes.

Avec cette mise à jour, les joueuses et les joueurs peuvent de nouveau faire appel à un ami pour terrasser Malenia. On rappelle quand même qu’il n’est pas obligatoire de la battre pour terminer Elden Ring. Quand bien même, les joueurs les plus hardcore vous diront qu’on ne finit pas le jeu sans faire mordre la poussière à Malenia…

FromSoftware profite de cette mise à jour pour rectifier d’autres problèmes apparus dans la version 1.04. Certains boss ne mourront plus tout seul (exemple : le Géant de feu) tandis que la Bête d’Elden ne se comportera plus de manière étrange. La prochaine fois que vous lancez Elden Ring, assurez-vous de jouer à la bonne version en vérifiant le numéro inscrit en bas à droite sur l’écran principal. Désormais, les mentions ‘App Ver. 1.04.1’ et ‘Regulation Ver. 1.04.2’ doivent apparaître.