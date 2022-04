La pire boss d’Elden Ring est encore plus détestable à cause d’un bug

La mise à jour 1.04 d’Elden Ring a visiblement ajouté un bug lié à Malenia, considérée comme la pire boss du jeu. L’affrontement serait encore plus corsé.

Il n’y a certainement rien de pire qu’un boss capable de se régénérer, d’une manière ou d’une autre. C’est précisément pour cette raison que plusieurs joueuses et joueurs d’Elden Ring éprouvent des difficultés à terrasser Malenia, une ennemie faisant partie des adversaires optionnels du RPG de FromSoftware. Et figurez-vous que le studio a trouvé un moyen de rendre le combat encore plus pénible.

Comme l’indique Kotaku dans un article publié le 20 avril 2022, plusieurs membres de la communauté Elden Ring font état d’un bug, a priori apparu après l’installation de la mise à jour 1.04 (qui a notamment ajouté une fenêtre d’indication pour le tutoriel). Normalement, Malenia doit toucher un joueur pour regagner un peu de vie. Désormais, il lui suffit de taper dans le vide. Soit la définition de l’enfer.

Malenia versus Radahn dans Elden Ring. // Source : Capture YouTube

Malenia est encore plus pénible dans Elden Ring

Let Me Solo Her, expert de Malenia qui est devenu une légende en prêtant main-forte aux autres, a publié une vidéo sur YouTube d’un récent face-à-face où il a été invoqué. Il lui a fallu un bon quart d’heure pour terrasser l’ennemi. À plusieurs reprises, on constate que Malenia récupère un peu de sa santé alors qu’elle ne porte aucun coup à Let Me Solo Her. « Ce nouveau bug Malenia est un cauchemar ! Bonne chance mes chers Sans-éclat ! », indique-t-il en description. Vous l’aurez compris, même le joueur le plus coriace pour Malenia trouve ce bug gênant.

Visiblement, le souci apparaît uniquement quand on fait appel au mode coopératif, normalement pensé pour se faciliter la tâche. Ce message publié sur Reddit par l’utilisateur Demonboy995 le confirme : « Malenia se soigne sans toucher le joueur après l’installation du patch, j’ai été invoqué 8 fois et c’est toujours arrivé. » En attendant un correctif, la solution temporaire serait de passer par le mode hors-ligne et de s’en remettre aux invocations non-joueurs (comme la larme imitatrice).

« Je n’ai vu personne touché par ce souci en étant hors-ligne, ce qui me fait croire que c’est dû aux améliorations apportées à la stabilité, mentionnées dans la note du patch », avance EX-Eva, toujours sur Reddit. Le problème pourrait donc être lié à des lags — invisibles à l’écran. L’attaque serait alors considérée comme réussie, mais uniquement partiellement.

Pour ne rien arranger, FromSoftware a modifié la puissance d’une incantation particulièrement utile contre Malenia. Intitulée Nuée de Mouches, elle permettait d’occasionner de lourds dégâts à distance en provoquant l’effet Saignement (auquel Malenia est hyper sensible). Avec le patch 1.04, ce pouvoir est moins efficace, au grand dam de plusieurs joueurs.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.