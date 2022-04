Avec la mise à jour 1.04, FromSoftware a ajouté un élément important pour les nouveaux joueurs d’Elden Ring : une fenêtre qui indique clairement où est le tutoriel pour apprendre les bases du jeu.

Elden Ring est un jeu vidéo particulièrement difficile et exigeant. Et il faut avouer que FromSoftware ne fait strictement rien pour aider les joueuses et les joueurs. Il suffit de s’intéresser au tutoriel, accessible après quelques minutes, pour constater à quel point les mécaniques du RPG peuvent être cryptiques.

Pour apprendre les rudiments du gameplay, il faut se laisser tomber dans un gouffre, alors que la logique voudrait plutôt qu’on prenne la porte située en face (par crainte de mourir de la chute, par exemple). Par conséquent, de nombreux joueurs ou joueuses ont pu louper cette étape cruciale pour s’en sortir, par la suite, dans le monde ouvert.

Avec la mise à jour 1.04 d’Elden Ring, déployée le 19 avril, FromSoftware a ajouté plus d’informations au sujet du tutoriel, pour permettre aux gens de ne pas le louper.

Le tutoriel d’Elden Ring ne pourra plus être manqué

Après l’installation de la mise à jour 1.04, une fenêtre apparaîtra dès qu’on se rapprochera du précipice où se trouve la phase d’apprentissage. Numerama a pu le vérifier en réalisant une capture d’écran (sur PS5). Elle indique explicitement : « Sautez dans le trou se trouvant dans le cimetière abandonné et vous découvrirez la Grotte du savoir. Là bas, vous en apprendrez plus sur les contrôles du jeu et les actions de base, ainsi que plusieurs astuces qui pourraient se révéler utiles pour votre aventure dans l’Entre-terre. »

Le message indiquant qu’il y a un tutoriel dans Elden Ring // Source : Capture PS5

Le tutoriel d’Elden Ring, qui ne dure que quelques minutes, s’avère indispensable pour s’initier aux combats — qui constituent une bonne partie de l’expérience. Même les habitués des précédentes productions développées par FromSoftware (la trilogie Dark Souls, entre autres) doivent en passer par-là pour découvrir les subtilités du jeu vidéo conçu en collaboration avec George R.R. Martin.

Attention, ce tutoriel n’a pas pour but de vous rendre meilleur et tout de suite à l’aise dans Elden Ring — contrairement à notre guide complet. La courbe de progression est immense et cette introduction permet simplement de partir du bon pied. En ajoutant un message clair à son sujet, FromSoftware a compris son utilité, même si les développeurs tuent un peu l’opacité charmante du jeu.