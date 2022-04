Cette transformation de Tekken en Elden Ring ne plaît pas au producteur de Tekken

Un fan de Tekken a créé un mod Elden Ring. Et, visiblement, cela ne plaît pas à Katsuhiro Harada, directeur et producteur de la saga des jeux de combat.

Elden Ring passionne les joueuses et les joueurs du monde entier depuis maintenant plusieurs semaines. Et le RPG de FromSoftware est tellement fascinant que certains n’hésitent pas à activer leur fibre créatrice afin de donner naissance à des mariages improbables. Ce mod en est la preuve : développé par Ultraboy et publié le 30 mars 2022, il permet d’intégrer certains personnages d’Elden Ring (jeu dont vous pouvez lire le test ici) dans la version PC de Tekken 7.

Concrètement, la transformation de Tekken 7 en Elden Ring remplace l’apparence de certains protagonistes du jeu de combat. Par exemple, Kazumi Mishima devient la sorcière Ranni, tandis que Craig Marduk apparaît sous les traits de Radahn. Il y a même un homard géant, qui devient une tenue d’Heihachi. En bref, c’est plutôt rigolo et la vidéo d’annonce est très réussie. D’ailleurs, elle est tellement réussie que le mod pose problème au producteur de Tekken…

Un mod Elden Ring trop réussi pour le producteur de Tekken

Katsuhiro Harada, le visage de Tekken, s’est exprimé au sujet du mod dans un tweet publié le 31 mars. Il rappelle que les deux jeux vidéo sont édités par Bandai Namco, ce qui ne rend pas ce projet totalement hors-sujet. Mais c’est précisément ce point qui coince : visiblement, certains fans un peu naïfs pensent qu’il s’agit bel et bien d’une vraie extension de Tekken 7. « C’est ridiculement bien fait mais, s’il vous plaît, arrêtez-le », indique-t-il. Et comment ne pas croire en cette éventualité quand on sait que Tekken 7 a déjà accueilli Negan de The Walking Dead ?

Il poursuit : « Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a étonnamment beaucoup de gens qui pensent que c’est officiel et nous contactent ». En somme, le mod est tellement bien fait que Bandai Namco reçoit beaucoup de messages pour savoir s’il s’agit d’un vrai jeu de combat dans l’univers d’Elden Ring. Il est vrai qu’on y croit en regardant les images, sachant que le casting très réussi du RPG serait adapté à une expérience proche de Tekken. Dans la bande-annonce, on remarquera l’affrontement entre Radahn et Malenia : s’agirait-il d’une référence à un autre mod qui imagine un duel dantesque entre deux des pires boss ?

Malenia en mode Tekken. // Source : Tekken Mods

Enfin, il y a un effet bouche-à-oreille indéniable. On en prend pour preuve les statistiques du tweet d’Ultraboy mettant en avant son mod : près de 20 000 retweets et près de 80 000 « J’aime ». Des chiffres qui démontrent que les gens adorent cette association entre Tekken et Elden Ring. Et si Katsuhiro Harada est monté au créneau, c’est pour éviter qu’une campagne de lobbying se mette en place afin que le mod devienne une extension officielle voire, carrément, un jeu complet.