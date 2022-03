Les deux pires boss d’Elden Ring s’affrontent grâce à un mod

Un fan d’Elden Ring est parvenu à réaliser l’impensable : un combat entre les deux pires boss du jeu. À vos paris !

Elden Ring regorge de boss tous plus impressionnants les uns que les autres. Et il y en a certains qui sortent du lot. Deux viennent immédiatement à notre esprit quand on repense à nos dizaines d’heures passées dans l’Entre-terre : Radahn et Milenia. Pourquoi ? Parce qu’ils sont, de loin, ceux qui nous ont donné le plus de fil à retordre, pour des raisons diverses et variées.

Dès lors, on ne boudera pas notre plaisir de les voir s’affronter dans un duel dantesque. En effet, le moddeur Garden of Eyes s’est amusé à manipuler les fichiers du jeu, le 15 mars 2022, pour improviser un petit combat entre Radahn et Milenia, tous deux incarnés par une intelligence artificielle. On vous laisse prendre les paris du vainqueur de ce face-à-face, qui risque de raviver de douloureux souvenirs chez celles et ceux qui ont dû recommencer mille fois pour battre ces ennemis puissants.

Attention, la suite de cet article contient quelques spoilers.

Qui de Radahn ou Milenia gagne dans un duel à trois rounds ?

Petit rappel des forces en présence. D’un côté, nous avons donc Radahn, colosse capable d’enchaîner les attaques lourdes hyper rapidement, d’utiliser des sorts voire, carrément, de se transformer en météore pour occasionner des dégâts très, très importants. En prime, il est très résistant avec ses 38 289 points de vie. En toute franchise, c’est le boss qui nous a posé le plus de problèmes pendant notre épopée.

De l’autre, nous avons Milenia, surnommée l’épée de Miquella (son frère). Si elle n’a que 18 735 points de vie, elle compense avec une faculté particulièrement pénible (quand il faut la terrasser) : à chaque coup porté qu’elle réussit, elle regagne un peu de santé. À cela s’ajoutent ses nombreux combos, son agilité et sa transformation qui peut infliger des dégâts continus avec la pourriture écarlate. Bref, il ne faut pas se fier à son apparence chétive face à Radahn. Ce n’est pas vraiment David contre Goliath.

Ce bon vieux Radahn. // Source : Capture PS5

Pour preuve, Milenia parvient à remporter le premier et le troisième rounds, ne laissant que quelques miettes à ce pauvre Radahn. Autant dire qu’il ne faut jamais parier contre Milenia et sa capacité à se régénérer.

Vous avez apprécié le spectacle ? Sachez que la chaîne YouTube de Garden of Eyes regorge d’affrontements similaires, tirés de Bloodborne (autre jeu développé par FromSoftware). Le créateur s’est par ailleurs amusé à mettre un Tesla Cybertruck dans Elden Ring. Car : pourquoi pas.