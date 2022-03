Le prix de GTA V sur PS5 et Xbox Series S/X ? Accrochez-vous bien

On connaît désormais le prix de GTA V sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X. Rockstar Games a opté pour la complication : les joueurs paieront moins cher s’ils l’achètent vite. Et les joueurs Xbox paieront plus cher que les joueurs PlayStation.

À partir du 15 mars prochain, il sera possible de (re)découvrir GTA V sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X, grâce à un énième portage du jeu culte écoulé à plus de 150 millions d’exemplaires. Si Rockstar Games avait pris soin de détailler les évolutions techniques à attendre, il manquait encore une information à découvrir : le prix. Les précommandes ont été lancées et il est désormais connu. Ou, plutôt, ils sont désormais connus.

Car la grille tarifaire des nouvelles versions de GTA V est compliquée. Ce qu’il faut en retenir : il sera préférable d’acquérir le jeu très vite pour profiter d’une réduction pouvant grimper jusqu’à 75 % selon la plateforme tandis que les propriétaires d’une Xbox paieront plus cher pendant quelques semaines.

GTA V // Source : Rockstar Games

GTA V sera à 9,99 € sur PS5 jusqu’en juin

La meilleure affaire se trouve donc sur PlayStation 5, où le bundle GTA V + GTA Online sera proposé à 9,99 € jusqu’au 14 juin. Passée cette date, il passera à 39,99 €. Il sera par ailleurs possible de récupérer GTA Online gratuitement, toujours jusqu’au 14 juin (ce sera 19,99 € ensuite).

Sur Xbox Series S et Xbox Series X, la réduction temporaire sera moins élevée : le bundle GTA V + GTA Online sera à 19,99 € jusqu’au 14 juin (39,99 € ensuite, soit -50 %). GTA Online ne sera pas non plus gratuit : 9,99 € jusqu’au 14 juin, puis 19,99 €. En somme, les joueuses et joueurs Xbox sont un peu lésés.

On récapitule pour PS5 :

Jusqu’au 14 juin Après le 14 juin GTA V + GTA Online 9,99 € 39,99 € GTA Online Gratuit 19,99 €

On récapitule pour Xbox Series :

Jusqu’au 14 juin Après le 14 juin GTA V + GTA Online 19,99 € 39,99 € GTA Online 9,99 € 19,99 €

Y aura-t-il une mise à niveau gratuite ou payante si je possède déjà une version PS4 ou Xbox One de GTA V ? La réponse est non : il faudra racheter le jeu, et ce sera peut-être la troisième fois si vous aviez déjà craqué pour GTA V sur PS3 ou Xbox 360 à son lancement en 2013. Dans ces conditions, c’est plus facile d’en vendre des millions d’exemplaires chaque année.