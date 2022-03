Elden Ring : une mise à jour corrige des bugs sur PC et les sauvegardes sur PS5

Lancé avec quelques soucis de jeunesse, Elden Ring a reçu une mise à jour. Elle corrige notamment le problème de sauvegarde rencontré par les joueuses et joueurs PS5.

Si époustouflant soit-il, Elden Ring a connu quelques pépins au lancement et FromSoftware se doit de les corriger rapidement pour ne pas que les joueuses et les joueurs se détournent de cette épopée épique. Les soucis ont majoritairement été rencontrés sur PC, où l’optimisation n’est pas de mise, mais les propriétaires d’une PS5 sont également touchés par un bug susceptible de leur faire perdre leur progression.

Dans un tweet publié le 2 mars 2022, FromSoftware a annoncé le déploiement de la version 1.02.2 d’Elden Ring. Ce patch dédié aux utilisateurs PS5 et PC supprime notamment le souci avec les sauvegardes, constaté sur la console de Sony. On conseillera malgré tout aux concernés de continuer à enregistrer leur partie manuellement, par simple mesure de précaution.

Un demi-dieu qui a visiblement pas mal de bras. // Source : YouTube/ BANDAI NAMCO Europe

FromSoftware améliore Elden Ring, mais…

Sur PC, cette mise à jour d’Elden Ring vise trois éléments :

Corriger un problème qui empêchait l’utilisation de la carte graphique, aboutissant à de faibles performances ;

Corriger un problème qui faisait planter le jeu lors de l’affrontement avec le Géant de feu ;

Corriger d’autres bugs.

Sur cette plateforme, le chantier est assez colossal pour le studio japonais, même si les évaluations sur Steam sont désormais « très positives » alors qu’elles étaient « moyennes » le 25 février — jour de lancement. Face à ces désagréments, l’éditeur Bandai Namco a appelé à la patience, reconnaissant « quelques problèmes qui empêchent le jeu de se jouer correctement à certaines conditions ».

Attention néanmoins, ce n’est pas encore suffisant pour certains. Comme le prouve ce sujet Reddit, plusieurs personnes rencontrent toujours des bugs. « Je pouvais jouer au jeu auparavant et, désormais, je ne peux plus. Le jeu plante quand je souhaite continuer depuis le menu principal », témoigne juanconj, qui doit maudire ce patch 1.02.2. Journaliste pour Bloomberg, Jason Schreier explique dans un tweet publié le 2 mars : « Ce que je préfère dans Elden Ring depuis qu’il plante tout le temps à cause du dernier patch est qu’il vous indique constamment que vous n’avez pas quitté le jeu proprement… » En somme, FromSoftware doit encore revoir sa copie.