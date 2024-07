Lecture Zen Résumer l'article

Le directeur d’Elden Ring a laissé penser qu’une adaptation en film ou en série pourrait voir le jour. Dans la foulée, George R.R. Martin (créateur de Game of Thrones) a publié un message énigmatique. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

La sortie de Shadow of the Erdtree signifie la fin d’un chapitre pour FromSoftware. Contrairement aux Dark Souls, Elden Ring n’aura que cette extension pour sa postérité. Par conséquent, on ne retournera dans cet univers qu’à la faveur d’une suite (ce qui n’est pas à exclure au regard du succès) ou d’une éventuelle adaptation. Pour la deuxième option, la porte semble ouverte du côté du studio japonais.

Dans un entretien accordé à The Guardian et publié le 26 juin 2024, Hidetaka Miyazaki, le président de FromSoftware, avait confié : « Je ne vois aucune raison de refuser une interprétation ou une adaptation d’Elden Ring, un film par exemple. Mais ni moi ni FromSoftware n’avons le savoir-faire pour produire un tel projet. Voilà pourquoi nous aurions besoin d’un partenaire puissant. Il nous faudrait bâtir une confiance et une entente pour réussir, mais il y a un intérêt, c’est certain. » George R.R. Martin, qui a aidé à bâtir la mythologie d’Elden Ring, en a remis une couche avec un message énigmatique.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree. // Source : Bandai Namco

Il ne faut pas exclure l’idée d’un film ou d’une série Elden Ring

Adaptations Elden Ring a très vite été adapté en… manga comique.

Dans un billet publié sur son blog le 29 juin, George R.R. Martin, qui s’y connaît en adaptation avec Game of Thrones, indique : « Oh, et à propos de ces rumeurs que vous auriez entendues sur un film ou une série adaptant Elden Ring… Je n’ai rien à dire. Pas un mot non, rien, je ne sais rien, vous n’aurez jamais rien de moi… Quelle rumeur ? » On comprend qu’il ne veut pas en parler, mais tient quand même à en parler — il détient sans doute des informations dont personne n’a conscience.

Avec 25 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement en 2022, et largement plébiscité, Elden Ring aurait de quoi attirer un partenaire pour le petit ou le grand écran. Surtout dans un contexte dans lequel les projets adaptés de jeux vidéo sont de plus en plus appréciés — et se multiplient. Récemment, les séries The Last of Us (HBO) et Fallout (Amazon) ont rencontré un franc succès. Même son de cloche pour le film Super Mario Bros., qui a dépassé le milliard au box-office mondial.

Si l’intérêt économique paraît évident, qu’en est-il de la faisabilité artistique ? Elden Ring est articulé autour d’un univers complexe, raconté de manière très opaque dans le jeu vidéo. FromSoftware n’a jamais opté pour une narration directe, préférant entrouvrir la porte aux analyses et aux interprétations. Cela fait partie du charme d’Elden Ring, mais ce n’est pas du tout adapté au format cinématographique ou télévisuel. Une série ou un film doit expliquer beaucoup plus pour captiver son audience, ce qui va à l’encontre de la philosophie d’Elden Ring.

Un immense bond dans le passé pourrait fonctionner : le film ou la série raconterait alors comment on en est arrivé là. George R.R. Martin pourrait intervenir en tant que consultant de luxe et donner un cap aux producteurs. Il resterait alors une ultime contrainte : comment rendre crédible un univers à la direction artistique aussi macabre et horrifique, sans tomber dans le ridicule ? Les obstacles sont nombreux et peut-être qu’Elden Ring devrait rester un jeu vidéo.

