« Injouable » : le lancement d’Elden Ring sur PC est laborieux

La version PC d’Elden Ring, disponible à partir de ce vendredi 25 février, n’a pas l’air du tout optimisée. Les premiers retours ne sont pas tous très positifs. C’est dommage, tant la version console nous a séduits.

Elden Ring est enfin disponible sur toutes les plateformes. On peut donc observer les premiers retours des joueuses et des joueurs. Et les jours à venir risquent d’être un peu compliqués pour la version PC du RPG acclamé de From Software. Alors qu’il affiche un score hallucinant de 97 sur 100 sur l’agrégateur Metacritic, la page Steam ne récolte pour le moment que des avis « moyens ». Qu’est-ce qui peut expliquer cet écart ? Les performances parfois désastreuses d’Elden Ring sur PC.

« Le jeu est injouable pour le moment », clame Nat, qui évoque des soucis comme du clipping (éléments qui apparaissent tardivement à l’écran), un framerate instable, une interface pas du tout adaptée quand on utilise un clavier et une souris… Le tout, malgré un « PC bien plus puissant que la configuration recommandée ». On trouve d’autres témoignages du genre sur la plateforme de Valve.

Les premiers retours sur la version PC d’Elden Ring // Source : Capture Steam

Le lancement d’Elden Ring entaché par la version PC ?

« Le framerate est instable, du clipping, les hitbox sont les pires de la série et deux plantages en moins de quatre heures. Ce qui rend le jeu difficilement jouable. Je rééditerai cet avis plus tard au fil des mises à jour, souvenez-vous Dark Souls 1 et 3 à leur sortie », rouspète Otreshoz, forcément déçu alors que, comme beaucoup, il attendait Elden Ring comme le messie.

Dans son analyse technique pointue publié le 24 février, Digital Foundry, spécialiste des performances, corrobore ces avis. « Pour le moment, la version PC utilisant le patch 1.02 rencontre plusieurs problèmes qui affecteront n’importe quelle configuration, qu’importe les paramètres graphiques », souligne le média. Il pointe du doigt : le framerate inconsistant et capé à 60 fps ou encore l’incompatibilité avec les écrans larges. Selon Digital Foundry, Elden Ring souffrirait des mêmes problèmes de jeunesse que d’autres jeux utilisant DirectX 12 (comme Final Fantasy 7 Remake et Halo Infinite). « Il peut s’avérer pertinent d’attendre les futures mises à jour avant d’investir dans la version PC d’Elden Ring », peut-on lire en conclusion. C’est d’autant plus vrai qu’Elden Ring est un jeu exigeant, qui a besoin de performances parfaites pour proposer un gameplay au diapason.

À noter que Numerama a testé Elden Ring sur PlayStation 5 et, en 40 heures de jeu, nous n’avons constaté que quelques ralentissements de temps à autre et un soupçon de clipping (en mode Performance). En bref, rien qui empêcherait de conseiller le jeu les yeux fermés.

À l’arrivée, Elden Ring s’apprêtait à vivre un lancement rêvé, avec des retours presse inouïs et des fans enfin servis. La version PC est en train de ramener le studio FromSoftware à la réalité. On imagine que les développeurs sauront rectifier le tir mais, en attendant, vous êtes prévenus : Elden Ring sur PC, c’est un peu compliqué.