Attention : si vous jouez à Elden Ring sur PS5, sauvegardez souvent

La version PlayStation 5 d’Elden Ring est touchée par un bug très problématique. Il peut vous faire perdre plusieurs heures de progression d’un coup.

Elden Ring est disponible depuis ce vendredi 25 février et les premiers soucis de jeunesse sont connus. Il y a déjà les problèmes techniques de la version PC, très mal optimisée. Et il y a aussi un bug très fâcheux pour les — rares — propriétaires d’une PlayStation 5. Il peut affecter la progression, comme le précise Bandai Namco dans un communiqué.

« Si la PlayStation 5 s’éteint de manière imprévue en cours de jeu ou alors qu’elle est en mode veille, les données peuvent ne pas être sauvegardées correctement », prévient l’éditeur japonais. Concrètement, il est possible de perdre plusieurs heures de jeu. Y compris toutes ces heures de dur labeur à recommencer plusieurs fois la même séquence… Journaliste travaillant pour Gamekult, Virgile Rasera en a fait l’amère expérience, comme il le confie dans un tweet.

Comment contourner le bug de sauvegarde de la version PS5 ?

Bandai Namco précise que FromSoftware travaille déjà sur la résolution du souci afin de proposer prochainement une mise à jour qui corrigera le bug. En attendant, l’entreprise conseille aux joueuses et aux joueurs concernés de sauvegarder manuellement et, bien sûr, de le faire le plus souvent possible.

Pour pouvoir sauvegarder proprement, il faut quitter le jeu. Voici la procédure à suivre :

Appuyez sur la touche Options de la manette DualSense (symbolisée par trois barre) pour ouvrir le menu ;

Cliquez sur Configuration ;

La marche à suivre dans Elden Ring. // Source : Capture PS5

Allez à l’onglet « Quitter la partie » en appuyant sur R1 (symbolisé par une icône en forme de porte) ;

Suivez la flèche orange. // Source : Capture PS5

Cliquez sur « Quitter la partie » (vous reviendrez alors à l’écran titre, où vous allez pouvoir reprendre là où vous vous étiez arrêté).

Sauvegardez ! // Source : Capture PS5

On rappelle qu’Elden Ring applique régulièrement une sauvegarde automatique pendant l’aventure. Mais, en attendant un patch, il ne faut pas trop s’y fier quand on joue sur PlayStation 5.