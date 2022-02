Une pièce secrète complètement différente a été découverte dans Légendes: Pokémon Arceus

Quelqu’un a découvert un endroit secret dans Légendes : Pokémon Arceus. Il s’agit d’une pièce d’aspect contemporain, qui suggère qu’une extension du jeu, situé dans le passé, pourrait être commercialisée un jour.

Depuis fin janvier, les fans de Pokémon sont plongés dans Légendes : Pokémon Arceus, nouvel opus de la saga phare et pensé comme une petite révolution. Il permet de prendre part à un prologue et donc, par extension, de plonger dans un passé très lointain — à une époque où le Pokédex n’existait pas encore. Dès lors, il est clairement possible de se demander pourquoi il existe une pièce secrète, tout ce qu’il y a de plus moderne, découverte par le hacker Nekorun et relayée par Faz Faz dans une vidéo publiée sur YouTube le 9 février.

Attention, vous ne pourrez pas visiter vous-même cet endroit déconnecté des environnements dans lesquels on peut se balader. « C’est une partie d’une carte séparée qui n’est normalement pas accessible », indique DeepGameRes dans un message publié le 14 février. Le hacker a utilisé des subterfuges pour aller au-delà des limites prévues et dénicher ce secret de Légendes : Pokémon Arceus.

Légendes : Pokémon Arceus aura-t-il une extension ?

La pièce en question est une chambre, très moderne, comme on en trouve dans tous les épisodes Pokémon depuis la génération Rouge et Bleu. Elle est remplie de petites références, comme la Nintendo Switch collector à l’effigie de Pikachu et Evoli posée sur le meuble TV (elle existe vraiment) ou l’horloge ressemblant à une Poké Ball.

Le fait est que Légendes : Pokémon Arceus déroge à certaines règles communes à toutes les aventures. Comme il se déroule dans le passé, cette pièce moderne n’est pas le premier lieu découvert par les joueuses et les joueurs. Légendes : Pokémon Arceus débute sur une plage car la héroïne ou le héros vient du futur et échoue mystérieusement sur Hisui.

Pièce secrète dans Légendes : Pokémon Arceus // Source : YouTube Faz Faz

Par conséquent, deux théories s’opposent sur l’existence de cette pièce présente dans le jeu, mais inutilisée par les développeurs. Soit :

Il était bien prévu que Légendes : Pokémon Arceus commence comme ses prédécesseurs, dans une chambre moderne, avant que le personnage principal ne soit aspiré dans le passé ;

Cette pièce sera utilisée plus tard, par exemple grâce à une extension d’ores et déjà planifiée par Pokémon Company, et qui reviendrait dans le présent.

L’hypothèse de voir débarquer, tôt ou tard, un gros DLC pour Légendes : Pokémon Arceus n’aurait rien d’étonnant. Il ne serait pas le premier à en bénéficier : Pokémon Épée et Bouclier a prolongé le plaisir avec un Pass d’extension « qui inclut de nouvelles histoires, de nouveaux Pokémon et de nouvelles Terres Sauvages ». D’autant que le succès est au rendez-vous pour Arceus : déjà plus de 6,5 millions de copies écoulées, soit le meilleur départ pour un Pokémon lancé sur Nintendo Switch.